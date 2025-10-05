Ключевые моменты:

Одесский кинофестиваль-2025 прошел в Киеве с 24 сентября по 4 октября, показано 113 фильмов;

Гран-при зрительского голосования получил фильм «Ты – космос» Павла Острикова;

Лучшим украинским документальным фильмом признан «Простой солдат» Артема Рыжикова и Хуана Камило Круса;

Также отмечены специальные дипломы и победители секции MEGOGO AI FILM FEST.

Как сообщается на сайте ОМКФ, победителей 2025 года огласили на церемонии закрытия фестиваля 3 октября.

Фестиваль, который второй год подряд проходит в Киеве, в этом году длился одиннадцать дней – с 24 сентября по 4 октября. За это время зрители увидели 113 фильмов в разных секциях, среди которых две конкурсные программы (Национальная документальная конкурсная программа, Европейская конкурсная программа) и 16 вне конкурса («Фокус на Польшу», «Немецкий акцент», «Фестиваль фестивалей», «Гала-премьеры» и другие).

Главный приз в категории «Лучший европейский полнометражный фильм» получила лента «Шесть дней весной» (Six jours ce printemps-là, 2025, Франция, Люксембург, Бельгия, реж. Жоаким Лафосс). Режиссер победившего фильма в этой номинации получил статуэтку «Золотой Дюк».

Специальный диплом Международного жюри получил фильм «Ты – космос» режиссера Павла Острикова.

Награду в номинации «Лучший украинский полнометражный документальный фильм» получила лента «Простой солдат» (режиссеры Артем Рыжиков, Хуан Камило Крус). Победитель получил статуэтку «Золотой Дюк» и денежную премию в размере 75 тысяч гривен от официального банка-партнера «Южный».

Специальные дипломы жюри Национальной документальной конкурсной программы присудило двум фильмам: «Папина колыбельная» (реж. Леся Дяк) и «Музыка бытия» (реж. Геннадий Черномашинцев).

Свою награду вручило и жюри Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI), которое в этом году состояло из украинских кинокритиков Дмитрия Сидоренка, Игоря Кромфа и Сергея Тримбача. Диплом FIPRESCI в категории «Лучший украинский полнометражный документальный фильм» получила картина «Простой солдат» (режиссеры Артем Рыжиков, Хуан Камило Крус).

Главный фестивальный приз – «Гран-при» по результатам зрительского голосования был присужден фильму «Ты – космос» режиссера Павла Острикова. Режиссер фильма-победителя в номинации «Гран-при» получил статуэтку «Золотой Дюк» и денежный приз в размере 75 тысяч гривен.

В рамках церемонии закрытия отдельным блоком прошла церемония награждения победителей питчингов индустриальной секции фестиваля Film Industry Office. В секции Development жюри отметило сразу два проекта: по 40 тысяч гривен получили «Золотые лосины» (реж. Аркадий Непиталюк, прод. Регина Марьяновская-Давидзон) и «Запутанные» (реж. Иван Орленко, прод. Шарлотта Крюгер).

В секции Work in Progress главный приз в размере 80 тысяч грн получил фильм «Каждая смерть уменьшает меня» (реж. Сергей Баженов, прод. Инна Ласточкина). Специальный информационный пакет услуг от StarLight Media получил проект «Сиквела» (реж. Алла Митюкова, прод. Алексей Ерошенко), а маркетинговую поддержку от StarLight Creative получил проект «Мечта Киры» (реж. Денис Колесников, прод. Андрей Корниенко).

Также были названы победители MEGOGO AI FILM FEST – инициативы, объединяющей режиссеров и художников, которые экспериментируют с искусственным интеллектом в кино. Гран-при получил Евгений Чернышов за работу «Сеанс у психолога». Победителями в других номинациях стали: Владимир и Валерия Придорогины с фильмом «Путь» (Лучший синематик), креативное агентство Adshot Creative с фильмом «Ночная смена» (Лучшая анимация), Мария Зозуля с работой «Профессия» (Сценарий), креатор amheus со сборником «Синтетика» (Вертикальный формат) и Ольга Мороз с фильмом «Тихая вода – глубокая» (AI Vision: UKRAINE). Общий призовой фонд фестиваля составил 640 тысяч гривен.

