Ключевые моменты:

Улицу Пионерскую в Одессе переименовали в Академическую в рамках декоммунизации в 2016 году

Решение приняли на уровне области после того, как городской совет не смог прийти к согласию

Название «Академическая» связано с университетами и образовательным профилем локации

Советская пионерская идеология рассматривается как часть репрессивной системы, неприемлемой для современной Украины

Переименование улиц — это всегда больше, чем формальная административная процедура. В украинских городах оно часто становится индикатором более глубоких процессов: деколонизации, отказа от тоталитарного наследия и поиска собственной идентичности. Улица Академическая в Одессе — наглядный пример этого пути.

Материал опирается на официальные документы, исторические справки и личные воспоминания автора, который был непосредственным свидетелем советской системы воспитания. Это показывает, как идеология проникала в повседневную жизнь — от школьной формы до «обязательных» детских организаций.

Предыстория и трансформация: от Пионерской к Академической

Улица Академическая в Одессе представляет собой наглядный пример того, как городское пространство адаптируется к новым историческим реалиям. Долгое время она была известна как улица Пионерская, получив это название в советский период. Тогда топонимика полностью была подчинена коммунистической идеологии и пропаганде.

Правовые основания и контекст перемен

Поводом для переименования послужил масштабный процесс декоммунизации, инициированный Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов». Название «Пионерская» напрямую гтсылало к политическим организациям прошлого, потому и было изменено.

Юридически это изменение было зафиксировано 19 мая 2016 года в распоряжении председателя Одесской областной государственной администрации № 298/А-2016. Решение тогла было принято на уровне области, которую возглавлял на тот момент Михаил Саакашвили. Городской совет рассматривал иной вариант имени — братьев Фраполли. Но депутаты не смогли прийти к сошласию, и тогда иннициативу взяла на себя областная власть.

Похожая история повторилась в 2024 году, когда горсовет Одессы затягивал переименования около сотни топонимов, связанных с государством-агрессором — Российской Федерацией. И тогда решение об этом было принятого главой Одесской областной военной администрации.

Смена смысловых акцентов

Выбор названия «Академическая» не был случайным. Он продиктован фактическим обликом улицы, которая стала научно-образовательным хабом Приморского района. Здесь расположены корпуса Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. Таким образом, идеологический вектор названия сменился на функциональный и привязанный к местной инфраструктуре.

Несмотря на то, что в ходе общественных обсуждений звучали альтернативные варианты — например, в честь архитекторов братьев Фраполли — именно «Академическая» была утверждена как наиболее соответствующая духу локации и внесенная во все государственные реестры и картографические сервисы.

Разные названия одной улицы

Эта улица в Приморском районе города название свое меняла неоднократно. Когда-то она вообще была не улицей, а переулком — Шарлотинским. Это от имени одной из его обитательниц — профессиональной и «раскрученной» француженки-портнихи мадам Шарлотты, к которой одесситки — модницы ходили на пошив одежды в далеком XIX веке. Но одесситы не были бы одесситами, если бы не переиначили Шарлотинский в Шарлатанский!

С 1920-х годов эта уже улица стала Пионерской (здесь, в районе Большого Фонтана было немало детских учреждений, а как раз в 1922 году в СССР родилась пионерская организация). В годы правления Одессы Эдуардом Гурвицем улица была переименована в память о Сергее Варламове — начальнике управления правового контроля Одесского горисполкома, близкого соратника мэра.

Варламов в 1998 году был похищен и убит (тело нашли спустя несколько лет). При смене городской власти улице вернули прежнее название — Пионерская (2010 год). Ну а в 2016 году, в ходе декоммунизации топонимов улицу переименовали в Академическую, ведь на ней «прописана» юридическая академия.

Почему пионеров послали подальше

А теперь, подробней — о названии Пионерская. Подозреваю, что некоторые читатели знают о существовании в СССР пионеров только по ставшей мемом «фирменной» фразе многими любимой артистки Фаины Раневской «Пионэры, идите в ж…пу!»

Будучи знаменитостью, она не скрывала своей нелюбви к советской показухе и идеологии, а тут пионеры под горячую руку попали — заявились к Раневской с обязательным, распланированным «торжественным визитом». Ну и послала она их…

А показухи и, особенно, идеологии в советской пионерии было море. Говорю об этом не понаслышке, а как инсайдер. Но начиналась идеология раньше, с «октябрят-внуков Ильича». С первого по 4-й класс, как и миллионы моих сверстников, был октябренком, гордо носил на груди красную звездочку с ликом Ленина во младенчестве.

Считалось грубым нарушением прийти в школу без звезды на гимнастерке (это был 1960-1964гг., моя школьная форма 1:1 копировала военную — гимнастерка, пояс с бляхой, фуражка с козырьком) — точно так же, как и потом, когда с 4-го по 7-й классы ходил в пионерах, нельзя было заявиться в школу без пионерского галстука.

«Как оденешь галстук — береги его: ведь он с нашим знаменем цвета одного» — это, как видите, до сих пор помню. Если кто-то помнит нервно жующего свой галстук президента Грузии Михаила Саакашвили (єто был момент, когда Россия напала на его страну) — так это пионерская привычка.

О девочках не скажу, а у всех пацанов кончики пионерских галстуков были донельзя изгрызены. Особенно страдали хлопчато-бумажные , не столь «вкусными» были из ацетатного шелка. На новый учебный год покупали новый галстук (ну не стоять же на торжественной общешкольной линейке в погрызенном галстуке!).

«Хэбэшный»стоил 70 коп., шелковый -1 руб. 08 коп. (буханка хлеба 1 кг стоила тогда 16 коп.) Принимали в пионеры «автоматом», оптом — всем классом, обычно «привязывая» эту процедуру или к «революционной» дате 7 ноября, или ко Дню пионерии 19 мая. Это была «обязаловка», даже в дурном сне никому не могло присниться, что можно не быть сначала октябренком, затем — пионером, ну а с 14 лет не вступить в ВЛКСМ — всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи.

Все мы, становясь пионерами, должны были четко понимать, что «пионер-всем ребятам пример», хотя со временем появилась уже «взрослая» созвучная аналогия: «Пионерка — всем ребятам примерка».

В каждой школе должна была быть «пионерская комната», в ней обязательно должен был наличествовать т.н. пионерский уголок — стенд по теме «Пионеры-герои». Куда более полувека прошло, а я наизусть помню имена этих пионеров, погибших в борьбе с гитлеровцами: Валя Котик, Володя Дубинин, Леня Голиков, Лиза Чайкина, Шура Кобер, Витя Хоменко, Марат Казей, Зина Портнова, Витя Коробков…

При всем огромном уважении к памяти этих юных борцов с нацизмом (увы, он остался не выкорчеванным, его метастазы проросли в московии) отмечу, что нередко истории пионеров-героев идеализировались. Причем в некоторых ситуациях это искажение фактов до омерзения было пропитано коммунистической идеологией.

Рядом с портретами пионеров на стендах была обычно и комсомолка — Зоя Космодемьянская. При наступлении немцев под Москвой, жутко морозной зимой 1941-го, она поджигала крестьянские избы, чтобы немцам негде было квартировать. Её повесили, но «сдали» ее немцам сами сельчане! Ведь создавала она для них — в основном женщин, стариков и детей — ситуацию «ни кола, ни двора», и это при 40-градусном морозе…

Настоящая история “главного пионера” СССР

О, а вот и портрет пионера-героя Павлика Морозова. Невдалеке от моей школы был кинотеатр, носивший его имя (закрыли костел, открыли кинотеатр, сейчас в этом здании снова костел, если только его не разрушили россияне). Туда, «в Павлика», как мы говорили, нас повели всем 1-А классом, и я за 10 копеек увидел свой первый в жизни фильм (советский) — «Зуб акулы».

Фильм — о пацанчике из одной из (конечно же!) угнетаемых капиталистами азиатских стран. Он после гибели старшего брата в схватке с акулой был обречен на тяжкий труд, а вскоре (ну а как же иначе!?) присоединился к национально-освободительной борьбе своих сограждан против западных «акул» — колониалистов.

И история о Павлике — юном большевике, наказавшем собственного отца за «хищение социалистической собственности», оказалась такой же сплошной идеологической выдумкой. Профанацией!

Как выяснилось, папаша — глава сельсовета на Урале — любил советскую власть, как собака — палку, и что-то там «химичил» с кулаками — зажиточным людом. Но главное, он бросил жену с четырьмя детьми и сошелся с какой-то молодкой — соседкой. Жену и детей он регулярно поколачивал как до ухода, так и после.

Не вытерпев, жена решила: «Я буду мстить, и мстя будет жестокой». Она поручила Павлику «сдать» изменника чекистам, а Павлик особо и не возражал: ведь на него, оставшегося старшим, легли после ухода папаши очень многие тяжкие семейные обязанности. Вот он и «настучал» на папочку. Того посадили.

А в 1932 году Павлика угробили В БЫТОВОМ КОНФЛИКТЕ. Так что реалии далеки от тогдашнего идеологического лозунга «верность партии выше семьи». Но страна нуждалась в «иконах», и образ Павлика — великого борца за народное дело был целенаправленно создан советской пропагандой в конце 1930-х.

Конец пионерии в Украине и ее возрождение оккупантами

Для понимания: пионер (от фр. pionnier — первопроходец, зачинатель). Именно поэтому прекрасный писатель Фенимор Купер так назвал один из своих романов об освоении Америки. Родилась в СССР эта детская организация в 1922 году, а в 1924-м, когда умер Ленин, ей присвоили его имя.

Одним из коммунистических лозунгов был «Ленин умер, а дело его живет». В Украине (Слава Народу Украины!) эта зловредная, преступная идеология умерла вместе с членством в СССР.

Не хочу дурно выглядеть в глазах читателей: мол, что ж ты обгаживаешь свое прошлое! Да, были пионерские лагеря на море, да, были Дворцы пионеров со множеством различных кружков по интересам (я осваивал в одном из них премудрости фотодела). Но во главе угла всего этого стояла преступная компартийная идеология. Сейчас она царствует во вредоносной, на подлости замешанной политике Китая. И она же, мимикрировав слегка, по-прежнему жива в омерзительной личинке СССР — эрэфии.

Как сообщило 25 января издание «Обозреватель», на временно оккупированных территориях Украины из детей делают «пионера — героя Павлика Морозова»: их с малых лет учат «стучать». Даже на друзей и родителей.

Классные преподаватели проводят «воспитательные беседы», вдалбливают украинским детям, что сообщить учителям или «правоохранителям» о разговорах родителей за кухонным столом, например, об Украине или же если они ругают Россию, – это абсолютно нормально. Так что идеологическая обработка детей в стиле Павлика Морозова у оккупантов цветет махровым цветом. Ну и зачем Одессе ул. Павлика Морозова?! Правильно — незачем!

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса