«Ждите, Наталья»: девушка из Кодымы уже третий год бьется за освобождение брата из плена

Парадокс в том, что украинская сторона рассматривает плен Анатолия как гражданского лица, а россия устроила судилище над ним как над одним из командиров.

На сегодня он находится в Ростовском СИЗО. Над ним и такими же как он нашими пленными издеваются и неделями не кормят. Его сестра Наталья Грицик стучит во все двери, но…

Гражданский или военный пленный?

Анатолий Грицик — один из 22 военнопленных «азовцев», над которыми россия практикует судебную расправу. Если обвиняемых признают виновными, им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Анатолий стал на защиту целостности государства в 2014-м. Тогда он приступил к обязанностям заместителя командира полка «АЗОВ». Командир вместе с подчиненными бывал под обстрелами. Имел тяжелые ранения. И всегда ценил крепкий характер и выдержку ребят, с которыми выполнял боевые задачи.

Он и сам был закален в боях — участвовал в боевых действиях в Югославии и Боснии. Преданно служил народу Украины и остается верным сыном своей страны. Имеет награды и благодарности, среди которых медаль «За безупречную службу» III степени. Все это при аресте было изъято. Его послужной список вызывает агрессию у оккупантов. И хотя в 2018-м он вышел в отставку по состоянию здоровья — сказалось ранение, — его судят как военнопленного.

Спят на полу среди крыс

— Перед новым годом всех пленных отправили в Донецк, там удерживали в подвале и ежедневно избивали. У брата поднялась температура, у него шли камни из почек. Это адская боль. Но никто медикаментов не дал. Брат нуждается в постоянном приеме лекарств. Сейчас пленные в Ростове. Его и еще двух ребят удерживают в камере размером два на полтора метра, где для него нет кровати и он вынужден спать на полу среди крыс. Как-то ночью крысы отгрызли ему бровь. Над пленными очень издеваются: им не дают ни пить, ни есть неделями, их избивают. От брата остались кожа и кости, — жалуется Наталья.

Долгое время ребят держат в ожидании судебного заседания в металлической будке без воды и под палящим солнцем — там как в газовой камере. Всех пленных удерживают в кандалах, скованными между собой. Когда ведут их в суд, на лестнице конвой первому кладет подножку. Падая, бедняга тянет всех за собой. Такие «развлечения» у конвоя.

«Ждите, Наталья»

— Я обращалась за помощью в Национальное информационное бюро 16-48, в Координационный штаб по вопросам обращения с пленными, в отдел полиции, в Службу безопасности Украины, в Международный Красный Крест. Но ни одна инстанция не помогла мне в возвращении брата домой. Я слышала в ответ: «Ждите, госпожа Наталья, пока нам ничего не известно». Везде бьюсь сама! Правда, с помощью адвоката хоть кое-что могу узнать о брате, — жалуется женщина, — Толик очень плохо себя чувствует и долго не протянет в ежедневных пытках.

Как жить тем, у кого родные в плену?

Сестра пленного говорит, что такое впечатление, что на наших пленных всем наплевать. Украина соблюдает Женевскую конвенцию в отношении российских пленных, а как же права своих? Да и мир, по ее мнению, молчит.

Она была на встрече с представителем уполномоченного по правам человека, но там ответили, что занимаются военными, а не гражданскими. Встречалась в Одессе с представителями Международного Красного Креста.

Нет такой инстанции, в чьи двери не стучалась бы Наташа. Она удивляется и вместе с тем возмущается.

— Неужели никто ничего не может сделать, — жалуется Наталья, — Куда смотрит мир и наши организации? Из-за постоянных пыток у одного из пленных была попытка суицида, у другого сдали нервы и он сейчас в тюремной психиатрии, — говорит Наталья. — Как жить нам, тем, у кого родные в российском плену?

Сегодня Наталья обратилась с просьбой о встрече к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу. Также стремится присоединиться к конференции, которая проводится с родными пленных. Она верит, что поможет брату. И ее надежда кажется хрупким огоньком, который мерцает, но не угасает, давая силы бороться, а ее брату пройти сквозь все испытания и вернуться домой. Если бы еще те, от кого зависят судьбы, прислушались и начали действовать.

31 июля должен состояться суд, где «азовцам» будет вынесен приговор. Наталья очень надеется, что Украина сможет вырвать из лап плена своих сыновей.

Из сообщений Телеграм-канала

Источник Gulagu.net: «В СИЗО-1 украинцев удерживают в подвале основного корпуса. С ними нет абсолютно никакого контакта, поскольку они полностью изолированы от основной массы удерживаемых и их содержание контролирует ФСБ. На 19 июня в СИЗО-1 избиты все мусульмане, тяжело избито более 100 человек (точнее посчитать невозможно) — есть переломы, черепно-мозговые травмы, вывихи конечностей, гематомы и отеки мягких тканей. Никому медицинская помощь не оказывается намеренно, чтобы скрыть следы преступлений силовиков».