На одесских больницах появились красные кресты – что это значит? (фото)

Одесситы обратили внимание, что на крышах медучреждений появились белые полотнища со знаком Красного креста, и многих это встревожило. Ситуацию объяснил губернатор Одесской области, назначенный главой новосозданной областной военно-гражданской администрации (ВГА) Сергей Гриневецкий.

Как пояснил в Facebook Гриневецкий, согласно положениям Женевских конвенций, эмблема красного креста является международным символом, наличие которого на здании в военный период выполняет роль защитного знака и говорит о том, что здесь находятся больные и раненые.

«Как отмечают в Оперативном командовании «Юг», нанося красный крест на больнице, одна сторона конфликта сигнализирует другой, что этот объект не может стать целью атаки, внутри находятся жертвы войны – в случае с больницами раненые и больные. Атаки на такие объекты запрещены и является серьезным нарушение норм международного гуманитарного права»,

– поясняет глава ВГА.

По его словам, учитывая, что Украина вторые сутки находится в состоянии войны с Россией, командующий войсками оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук принял решение и дал соответствующее поручение разместить на лечебных заведениях Одессы и медицинском транспорте именно такой знак.

Как сообщалось ранее, в Одессе опубликовали список больниц, где можно укрыться от обстрелов.

Фото с одесских Телеграм-каналов

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