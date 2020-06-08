Здравствуй, лето! Путешествуем по Одесской области с “Одесской жизнью”

Одесская область — самая большая в Украине. Мы с радостью рассказываем про интересные, вкусные, захватывающие и необычные локации Одесчины. А чтобы вам было удобно их найти — собрали все наши материалы на Карте интересных мест. Выбирайте интересующий вас населенный пункт на карте и в путь. Или читайте в тексте о том, куда можно поехать, а потом прокладывайте маршрут.

Карта интересных мест:

Север Одесской области: знакомимся с Подольем

Север Одесской области — это Савранский, Кодымский, Любашевский и Балтский районы. Здесь чудесная природа. Например, в Саврани можно прогуляться по густым лесам и собрать отличных грибов. Отправляясь в этот старинный районный центр, не забудьте заехать в село Концеба, в центре которого стоит старинный храм с редкими образами.

А всего в 12 километрах от города находиться село Гетмановка, которое тоже не стоит объезжать стороной. Когда-то здесь находилось поместье гетмана Сосновского, который выдал свою дочь за богатого князя Любомирского. В честь молодой жены Любомирский построил роскошный дендропарк, куда свозились растения со всего мира. Увидеть их можно и сегодня. Кроме того, в селе стоит взглянуть на старинную церковь Святых Иоакима и Анны.

Если будете путешествовать зимой, знайте, что в селе Осички, которое тоже неподалеку, уже много лет подряд открывается Резиденция Святого Николая.

Соседний, Кодымский район, не менее интересен для экспедиций на один-два дня. Когда-то эти территории были пограничными между Польшей и Османской империей. Современную Кодыму не раз разрушали и вновь отстраивали. Она сумела выстоять и превратиться в город, который славится своими садами и пасеками.

Из Кодымы едем в село Загнитков. Оно находится практически на границе с Молдовой. Любители природы будут очарованы здешними видами, открывающимися с берегов речки Майстринки. Любителям прогулок будет интересно исследовать местные возвышенности, каменоломни и пещеры. Кстати, именно тут находится пещера нашего украинского “Робин Гуда”, героя народных песен Устима Кармелюка.

Чуть южнее, но все равно на севере, находится Балтский район с центром в городе Балта. Это город с интереснейшей историей, которая начинается с поселения вестготов. В окрестностях района будет интересно заглянуть в село Кармелюковку и найти магический камень в селе Перейма.

Любашевский район. Летом и осенью сюда зовут многочисленные фестивали. Один из них, “Медовые росы”, проходит в селе Ясеневе-1. Кстати, кроме медовых пасек, в округе можно найти ферму, где выращивают деликатесных улиток.

Подольск. Сюда можно добраться не только на автомобиле, но и на поезде или электричке. Для самого Подольска можно смело планировать целый день для прогулок.

Если приедете на машине, обязательно загляните еще в село Липецкое, основанное старообрядцами. Здесь стоит обратить внимание на местную церковь, построенную в 1807 году. В селе работает музей молдавского быта, а еще в селе есть подземные церкви. Но, чтобы туда попасть нужно искать проводников среди местных жителей.

Центр Одещины. Что будем смотреть?

В центре Одесской области много интересных мест, о которых мы мало что знаем. Начнем с Ананьевского района. В старину через него проходил Чумацкий шлях, а город Ананьев был некогда довольно крупным торговым и промышленным центром.

Тут производили красный кирпич и поэтому в городе много интересных зданий: городская управа, гимназия, церкви. Здесь работает филиал Одесского художественного музея.

Райцентр Ширяево также некогда стоял на пересечении торговых путей. Недалеко от городка, расположено интересное село Александровка, рядом с которым археологи обнаружили курган, полный золотых украшений. А усадьба бывшего землевладельца Николая Гофмана — гордость сельчан. Кроме того на территории района находится два ландшафтных заказника Основский и Чегодаровский.

Когда будете выбирать куда поехать в выходной день, обратите внимание на село Исаево Николаевского района. Здесь находится еще один дворец семьи Курисов. Только в отличие от того, который стоит в селе Петровка, это поместье хорошо сохранилось. А еще в этом селе родился знаменитый эстрадный певец двадцатых годов Петр Лещенко.

В 120 километрах от Одессы находится Великомихайловка – райцентр одноименного района. Тут красивая природа и много мест для активного отдыха. Кардамычевский парк-памятник, геологический памятник “Гребеники”, ландшафтный заказник “Фрасино”. Объехать их можно за один день, а можно, найти ночлег и наслаждаться природой подольше.

В восточном направлении — предлагаем исследовать Тилигульский лиман и Березовку. А если это сделать снежной зимой, то вы попадете на настоящий горнолыжный курорт с подъемниками и лыжной трассой. Конечно, тут нет черных трасс для профи, но любителям будет где покататься день-два.

Юг области: колоритная Бессарабия

Украинская Бессарабия – это несколько районов области, которые находятся юго-западнее областного центра. В этих районах развито виноделие, в Дунайских плавнях спрятаны настоящие жемчужины. А еще здесь самые протяженные природные пляжи Европы.

Село Орловка на Дунае известно тем, что тут построена паромная переправа через Дунай в Румынию. А 25 декабря в селе проходит уникальный обряд — Мошул. И хотя зимой ездить далеко не очень хочется, поверьте, что это путешествие запомнится вам надолго. Главное, не проспать и выехать до рассвета, а лучше приехать накануне и побывать, например, в соседнем Измаиле.

Летом же можно остановить свой выбор на одном из сказочных водоемов в дельте Дуная или Днестра.

Килия — еще одно малоизведанное направление. А ведь тут испокон веков была великолепная рыбалка. Поэтому любителям поудить рыбу стоит тут побывать обязательно.

Еще одна “изюминка” Бессарабии — небольшое болгарское село Кубей, в котором бережно хранят свои традиции. Здесь есть музей, а еще археологи исследуют уникальную сеть катакомб. Вы можете стать настоящими первооткрывателями этих мест.

Арциз – центр одноименного района. Местные жители с удовольствием расскажут вам об истории городка, кем он был основан и как назывался в старые времена, об уникальных скакунах, которые ценились в Европе, а если повезет — покажут военный аэродром. Ну и, конечно же, познакомят вас с лучшими блюдами болгарской, молдавской и украинской кухонь.

Если вы еще не были в этнокомплексе Фрумушика-Нова в Тарутинском районе, советуем срочно его посетить. Да, добраться туда нелегко, но ваше терпение и смелость будут вознаграждены. Тут можно остановиться в настоящем немецком, украинском, еврейском, гагаузском доме. Побывать на овцеферме, продегустировать местные сорта винограда, увидеть памятник занесенный во всемирную книгу рекордов Гиннеса, и просто отключиться от внешнего мира и цивилизации на несколько дней, неделю или даже месяц. А можно приехать на один день, но, наверное, самый веселый день в году — на праздник молодого вина, который тут проходит каждый год.

А что же за углом? Путешествия из Одессы на один день

Даже если у вас нет времени на долгие поездки, то вот вам места, куда можно добраться из Одессы за час с небольшим.

Беляевка — райцентр, который соседствует со знаменитой деревней Маяки и находится на живописных берегах Днестра. Рыбалка, овощи, фрукты и великолепная природа. Вот, за чем люди со всей Украины едут в Беляевку. Там, же совсем недалеко находится красивейшее озеро Белое, утопающее в лилиях и кувшинках.

А еще, в Беляевском районе есть известное село Васильевка, усадьба “Человека волка”. Это заброшенное и полуразрушенное поместье семьи Панкеевых, один из членов которой, был знаменитым пациентом Фрейда. Некогда огромный дом сейчас представляет собой развалины, по которым можно свободно полазить. По дороге можно завернуть в другие села – бывшие немецкие колонии, в которых сохранились развалившиеся кирхи. А вот потомков немцев-колонистов вы там уже не найдете.

Древнейшая крепость Европы находится в Белгороде-Днестровском — об этом знают все. Но вот о других достопримечательностях города, многие даже не догадываются. Приезжайте погулять по древнему Аккерману, в этом городе еще много тайн и загадок. А на обратной дороге обязательно заезжайте на пляж в Затоку.

А ближайшая точка к Одессе – ПГТ Таирово. Здесь находится легендарный институт виноградарства и виноделия. Ежегодно тут проходит фестиваль “Виноградный калейдоскоп” куда съезжаются виноградари со всей Украины. Поверьте, вы никогда ранее не видели столько разного и вкусного винограда.

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