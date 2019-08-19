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“Пусть ужалит вас пчела”: как под Одессой прошел фестиваль “Медовые росы” (фоторепортаж)

“Пусть ужалит вас пчела”: как под Одессой прошел фестиваль “Медовые росы” (фоторепортаж)

Первый фестиваль “Медовые росы” состоялся в селе Ясеново-1 Любашевского района Одесской области. 

Праздник был посвящен Спасу, так как по народным традициям именно после Медового спаса можно начинать есть мед. Кроме меда, гости могли попробовать и другие местные блюда – голубцы, местную колбасу, крученики, а среди сел местной громады проводился конкурс на лучшие вареники и рыбную уху. Тут были вареники с картошкой, печенкой, сладким и соленым творогом. Юшку готовили из рыбы, выловленной в реке Кодыма, на берегу которой стоит село. В огромных казанах готовился плов.

Развлекали гостей местные коллективы и профессиональные артисты, которые приехали из Одессе вместе с центром Украинской культуры. А вечером мастера из Киева показали отличное фаер-шоу.

Усадьбе, на территории которой проходил фестиваль, более 100 лет. Она до сих пор принадлежит той же семье. Год назад хозяйка дом Алла Чаус создала тут “зеленую усадьбу” – место, куда можно приехать отдохнуть от городского шума, пообщаться с домашними животными, отведать натуральных продуктов,  научиться доить корову и печь хлеб, выспаться в обнимку с пчелами в домиках на ульях. О целительной силе этих тружениц известно многим. Именно поэтому пожелание “Пусть вас укусит пчела” – это не угроза, а пожелание здоровья. Такой вид отдыха становится все популярнее и сюда уже приезжают гости не только из Украины, но даже иностранцы.

Село Ясеново-1 – одно из сел Зеленогорской объединенной территориальной громады.

Достопримечательностей тут немного – но громада создает новые интересные места самостоятельно. Высадили 12 гектаров павловниевого леса, шалфеевые поля. В соседней громаде организовали ферму по разведению улиток, в планах – ягодные поля. Но самое главное – идет работа над реконструкцией дорог, которые совсем недавно были просто направлениями. Конечно, до сих пор встречаются ямы, а трасса, которая ведет на город Балту и с которой начинается поворот на Ясеново-2, хоть и покрылась свежими обширными “заплатами”, но все равно оставляет желать лучшего.

Есть изменения и в социальной сфере – отремонтирован корпус местной больницы, детский сад, школа. Есть желание построить детский санаторий. Воздух здесь действительно отличный – вдали от трасс и промышленных предприятий. Села утопают в зелени.

На туризм у местных жителей большая надежда, ведь это, прежде всего, и самозанятость, и привлечение инвестиций, и просто “живые деньги”, которые останутся у тех, кто трудолюбив и не хочет покидать родные места в поисках лучшей жизни.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
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