«Что найдут исследователи в этих древних лабиринтах?»: о загадочных подземельях села Кубей на Одесчине

Одесский краевед, геолог, автор книг об исторических изюминках Одесского края Дмитрий Жданов рассказывает о загадочных подземельях села Кубей Болградского района Одесской области. Слушаешь, внимаешь, рассматриваешь фото — в очередной раз поражаешься, сколько удивительнейших загадок хранит наш край…

— Село Кубей расположено в живописной местности на правом берегу реки Карасулак. Официальная дата основания села — 1809 год, хотя поселения здесь существовали и до этого на протяжении многих веков. Одна из достопримечательностей села — уникальные подземные ходы. При этом их происхождение так и не выяснено, — сообщает Дмитрий.

Дмитрий Жданов также делает акцент на том, что кубейские подземелья археологи никогда не исследовали. Не существует и карты подземелий. Информация о них отрывочна и постепенно устаревает. А старинные ходы разрушает само время… И это несет потенциальную угрозу самому селу Кубей. И еще: большинство коридоров этих загадочных подземелий замуровано.

Благодаря директору местного краеведческого музея Михаилу Сакалы, Дмитрию Жданову в марте 2017 года удалось попасть в некоторые из этих подземелий.

— Кубейские подземелья часто вскрывались в начале XIX века, когда жители села сооружали погреба под домами. При сооружении такого погреба часто проваливалась часть стены, и открывались узкие проходы в суглинке. Передвигаясь по проходам, можно было попасть в запутанный лабиринт. Однако большинство ходов вели к оврагу в районе реки Карасулак. Стены и потолок погреба отделывались песчаником, который добывали в местных оврагах, — рассказывает Дмитрий Жданов.

Конечно, не обходится и без легенд. Согласно им, под селом существует целый запутанный лабиринт подземных ходов (на что косвенно указывают участившиеся случаи многочисленных провалов на улицах Кубея). Однако в исследованных подземельях их длина не превышала нескольких десятков метров.

— То, что это дело рук человеческих, сомнению не подлежит, но кто, когда, а главное, зачем их выкопал, остается тайной. Из поколения в поколение в селе передаются легенды, согласно которым эти «катакомбы» прорыли ногайцы — чтобы было где схорониться от врагов. Специалисты, правда, сомневаются, что кочевники, имея в распоряжении бескрайнюю степь, добровольно полезли бы под землю. Зачем ногайцам понадобилось строить подземелья до сих пор не известно. Возможно, ногайцы прятали там свой скарб и прятались сами. Для неспокойного времени существования ногайцев в Буджаке такая предосторожность не была излишней. Буджакские ногайцы не были чистыми кочевниками, а успешно занимались земледелием и скорее всего вели полуоседлый образ жизни. Как бы то ни было, кубейские подземелья археологи никогда не исследовали. Выполнены подземные ходы в лессовидных суглинках плейстоцена. Попасть в них можно через погреб дома. В каждом погребе с подобными «минами» по два входа в мину, расположенные друг напротив друга, что наводит на мысль о вторичности погреба по времени постройки таким «минам», — делает вывод Дмитрий.

Краевед подчеркивает: подземелья села Кубей — уникальный исторический памятник, которому еще предстоит открыть ученым свои тайны. Кто знает, что найдут исследователи в этих древних подземных лабиринтах… Кроме того, эти подземелья имеют большой туристический потенциал. Главное — сохранить их, для чего первым делом надо включить кубейские ходы в реестр культурного наследия.

Фото Дмитрия Жданова

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