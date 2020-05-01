Куда в Одесской области поехать после карантина: от древней Бирзулы — до современного Подольска

Не каждый человек может похвастать такой яркой биографией, как Подольск, ведь на его памяти — не только турецкая зависимость, и беспросветные времена крепостного права. Его жители среди первых в области организовали библиотеку, выстроили гимназию и даже принимали императора.

Железная дорога помогла вырасти городу

Расстояние от Одессы — 224 км

За свою историю город поменял несколько названий: еще недавно он назывался Котовск, сейчас его переименовали в Подольск, а до 1935 года он носил название Бирзула. Как считается, это слово — тюркского происхождения, образованное от слов «бир» — дань и «зюла» — урочище. Первые поселенцы этих мест платили несколько налогов и повинностей туркам, которые контролировали эти места. Историки считают, что Бирзула была местом, где сосредоточивалась вся собранная дань с близлежащих территорий.

Первое письменное упоминание о городе появилось в 1779 году, в документах Османской империи. После подписания Ясского договора Подольск вместе с другими населенными пунктами, расположенными на этих землях, отошел к Российской империи. В зависимости от желания того, кто был у власти, город несколько раз переходил то к одной, то к другой губернии.

Большое количество местных земель, на которых работали крепостные, принадлежало княгине Конталадзиной. Через два года после отмены крепостного права в районе Бирзулы началось строительство железной дороги между Одессой и Балтой. Это была первая железная дорога на территории Украины. Затем развернулось строительство железной дороги от Бирзулы в направлении Харькова и Киева.

В Бирзуле работали кирпичный завод, паровая мельница и даже метеостанция. Кроме того, на железнодорожной станции была открыта общеобразовательная библиотека, правда, пользование ею было платным.

Зимой 1904 года в Бирзулу приезжал император Николай II — он устраивал смотр войскам, отправлявшимся на Русско-японскую войну. А еще через несколько лет на средства, собранные жителями, была построена двухэтажная гимназия. Но, как писали местные газеты, «недоброжелательное отношение со стороны министерства образования» не позволяло открыть учебное заведение.

Когда в 1924 года была создана Молдавская республика, Бирзула стала одним из ее районных центров. Затем она была переименована в Котовск, а в 1940 году вошла в состав Одесской области.

Липецкое основали старообрядцы

Расстояние до Одессы — 200 км. Появился этот населенный пункт в XVIII веке, когда здесь хозяйничали турки. Первыми поселенцами были беглые крестьяне из Молдавии и Валахии и старообрядцы из России. Считается, что название села происходит от слова «липоване», как называли тогда раскольников. В 1791 году татары сожгли село дотла.

В 1803 году отстроенное Липецкое вошло в состав Херсонской губернии. В 1807 году в селе была выстроена каменная Михайловская церковь с колокольней в стиле классицизма. Это самый старый памятник архитектуры в таком стиле на территории Одесской области.

Новоселовку образовали из двух сел

Расстояние до Одессы — 144 км. Село было образовано в 1921 году от слияния двух населенных пунктов — Софиевки и Новоселовки. Одно из сел получило название по имени помещицы Софьи Мосцевой, которой оно принадлежало, а первыми его жителями были переселенцы из Подольской губернии. Новоселовка же появилась после реформы 1861 года, когда на эти земли стали переселяться крестьяне из близлежащих сел.

Отдых на природе

Заказник «Сказочный» расположен в поселке Борщи и создан учащимися местной общеобразовательной школы. По площади заказник очень небольшой — чуть больше половины гектара, однако в 1993 году он был внесен в список ботанических памятников природы местного значения и входит в число охраняемых территорий в Одесской области.

Народные праздники и фестивали:

День города Подольск — первая суббота июля

День села Щербанка — 14 октября

День села Дмитровка — 6 мая

Фото: mistaua.com

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