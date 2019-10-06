Неизвестная Одесчина: куда отправиться и что посмотреть?

Мягкий климат, пляжи и море – это не все, ради чего стоит приехать в Одесскую область. Прежде всего, это один из богатейших украинских регионов по количеству памятников истории и культуры. Кроме того, в области немало достопримечательностей, о которых не всякий краевед знает, не говоря уже о туристических фирмах. Мы сделали подборку мест, куда можно отправиться из Одессы на выходные и получить незабываемые впечатления.

Подземная крепость в Аккермане

Армянская церковь Успения Пресвятой Богородицы — одно из самых древних культовых сооружений. Это первая цитадель христианской веры. Построена в XIV—XV вв. Храм наполовину находится под землей — чтобы попасть в молельный зал, напоминающий катакомбные церкви ранних христиан, нужно спуститься на 12 ступеней вниз.

Первоначально храм назывался «Греческий». По легенде, его построили два грека, живших в Белгороде-Днестровском в ХIV веке. В это время сооружение служило монастырем. Впоследствии греки-монахи, обитавшие в храме, продали его армянам-переселенцам. Те построили церковь, возведя помещения для проведения ритуальных служб, алтарный блок, западный портик с четырьмя колоннами, перестроили южный притвор.

До 1940 года Армянская церковь работала, а с 1962 года принадлежала краеведческому музею. До 2013 года это была база археологической экспедиции, после чего храм передали армянской общине. Он почти всегда открыт для посещения и остается святыней для местной диаспоры армян.

Где находится: в городе Белгород-Днестровском.

Как добраться: ежедневно с вокзала ходит поезд и маршрутка, которая отправляется через каждый час.

Усадьба человека – волка

Дворец построил в середине XIX века. Имя архитектора точно не известно. Не исключено, что им был итальянец Франц Боффо – автор легендарной Потемкинской лестницы в Одессе. Первый владелец усадьбы – генерал-майор Василий Дубецкий. Тогда ему принадлежало все село. Усадьбу почему-то часто сравнивают с питерским Зимним дворцом и говорят, якобы Дубецкий построил ее на зависть Николаю I.

Гораздо интереснее следующие владельцы поместья. После смерти генерал-майора его дети продали дом каховскому купцу Константину Панкееву. Его сын Сергей вошел в историю, как человек-волк – один из самых знаменитых и любимых пациентов Фрейда. После революции он переехал в Вену, а поместье разграбили во время гражданской войны. В советские годы там был сельсовет. Сейчас от былого великолепия остались одни руины. В Одессе эту усадьбу именуют не иначе как “Панская хата”, а местные жители уверяют, что именно у них снимался фильм “Свадьба в Малиновке”.

Где находится: в селе Васильевка Беляевского района.

Как добраться: можно доехать на транспорте, который направляется в Кишинев.

Дворец Курисов в Исаево

В середине XIX века значительную часть земли в Исаево приобрели помещики Гижицкие. Дочь нового владельца Исаева, Любовь Ивановна, вышла замуж за Ивана Ираклиевича Куриса. Таким образом две семьи породнились. В 1903 году, после рождения пятого ребенка в их семье, было принято решение построить новый большой дворец. Строительство было завершено в 1905 году.

После прихода советской власти в здании дворца Курисов находились разные учебные заведения. В 1924-1929 годах на первом этаже открыли семилетнюю трудовую школу, а на втором — филиал Одесского института народного образования. В 1930 году здесь был основан агрономический техникум, через несколько лет преобразованный в зооветеринарный, который позже перевели в Петровку.

Решением Исполкома Одесского областного совета от 27 декабря 1991 года дворец Курисов в Исаево был взят под охрану государства как памятник градостроения и архитектуры местного значения.

Где находится: в селе Исаево Николаевского района.

Как добраться: каждый день от автостанции «Привоз» ходят автобусы.

Пещера Кармалюка

Это искусственная пещера. Местное население связывает ее создание с фигурой Устима Кармалюка — предводителя крестьянского движения на Подолье в 1813—1835 гг. Пещера могла использоваться в качестве пункта наблюдения во времена восстания. Позже, судя по надписям, использовалась в качестве скита православным отшельником.

Вырыта она в верхней части скалы, почти под плоскостью верхнего плато на высоте около 70 метров. Имеет два этажа, которые соединяются отверстием-люком. Каждый этаж насчитывает по одной комнате. Окна нижнего яруса выходят на глубокую долину, которая просматривается из них на большое расстояние. На стенах комнаты сохранились следы побелки. На восточной стене у входа есть вырезанный крест с датой 1888.

Где находится: вблизи села Загнитков Кодымского района – на правом берегу реки Майстринцы.

Как добраться: с автостанции «Привоз» до села ежедневно ходит автобус, также подойдут автобусы, которые движутся в направлении Кодымы.

Полуподземный храм

Свято-Николаевская церковь – памятник архитектуры национального значения. Первый православный храм Святого Иоанна. Был построен византийцами еще в XI веке (1077 г). При Стефане Великом на этом месте был сооружен (1464-1479 гг.) большой храм Святого Николая, но войска султана Баязида II его разрушили в 1484 году. Тогда местным жителям разрешали строить не мусульманские храмы, но их высота не должна была превышать острия копья янычара, сидящего на коне (2,5 метра).

Поэтому храм все же построили заново, но начали с подземных работ. Чтобы войти в церковь, надо было от двери притвора спуститься по 12 ступенькам вниз и только тогда уже был виден 16-метровый зал.

После, в разные времена его посещали российские императоры Александр I, Николай I, гетман Мазепа и другие известные личности.

Где находится: город Килия.

Как добраться: из Одессы в Килию ежедневно ходят автобусы. А с автостанции “Привоз” можно уехать маршруткой.

Страна свободных роз

На 20 гектарах одновременно высаживают десятки тысяч уникальных растений, в том числе более 500 сортов «королевы цветов». В коллекции есть даже 12 сортов редких синих роз. Незабываемый волшебный аромат цветущих роз, разнообразие красок и гармония с природой многократно усиливаются впечатлением от дегустаций розового варенья и лекарств разных оттенков, которые готовят по уникальным рецептам из особых сортов. Розы в хозяйстве цветут с весны до поздней осени, но наиболее яркий период приходится на май и июнь. Кроме уникальных розовых плантаций, тут разводят и реализуют множество редких и уникальных растений, таких как туя, можжевельник, барбарис, самшит, сирень, райское яблочко, береза, ель, испанский дрок, сахарный канадский клен, черемуха, японская сакура, привитая на черешню, и персик, привитый на миндаль.

Где находится: село Кирово, Лиманского (в прошлом – Коминтерновского) района.

Как добраться: добраться можно с организованными экскурсиями или на автотранспорте.

Фото panoramio.com, sadiba.com.ua, lipilin.ru, panoramio.com, dumskaya.net