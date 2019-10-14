Frumushika Wine Fest: как в этноселе на Одесчине возрождают традиции прошлого (фото, видео)

В 1946 году на месте двух молдавских сел Фрумушика-Нова и Рошия был построен военный полигон. Жителей переселили в другие деревни. А через полвека сюда снова вернулась жизнь – в 2006 году началось строительство этнокомплекса Фрумушика-Нова. Сегодня это один из центров зеленого туризма, самая большая овцеводческая ферма Европы, музей под открытым небом. Уже много лет тут проходят и серьезные конференции, и веселые праздники. А в октябре жители окрестных сел и городов съезжаются сюда на традиционный фестиваль Frumushika Wine Fest. Состоялся он и в этом году.

Организаторам нынешнего феста повезло с погодой – стоял теплый солнечный день. Приехали автобусы с гостями из Измаила, Одессы, были люди из Болграда, Тарутино и окрестных сел.

На ярмарку съехались производители вина. И хотя их было немного, у них можно было найти очень достойные вина, которые не купишь в обычных магазинах. Кстати, стоимость вин на разлив начиналась от 15 грн за литр и доходила до 235 грн за бутылку кагора. Также были представлены несколько небольших, как сейчас говорят, крафтовых сыроварен, производители меда, изделий из шерсти, оборудования для производства вина, владельцы устричной фермы в Николаевской области.

Основная проблема, почему сюда приезжает мало производителей – в районе практически отсутствуют дороги. Местные знают обходной путь по грунтовке через бескрайние поля. Естественно, что там нет никаких указателей, а карты GPS не грузятся – связи в степи почти нет. Водители ориентируются по деревьям да сохранившимся древним курганам. Дорога же, которая проходит через окрестные села, больше похожа на лунный кратер и грозит автолюбителям большими неприятностями. Этот факт огорчает предпринимателей, но они не отчаиваются. Возрожденной Фрумушике уже 13 лет и все еще впереди.

Одна из изюминок этносела – музей соцреализма под открытым небом. Александр Андреевич Палариев, основатель новой Фрумушики, собирает все сброшенные с пьедесталов памятники бывшим вождям, скульптуры из пионерских лагерей, бюсты забытых героев. Тут их реставрируют и оставляют в покое. Лавочки из 50-х, два списанных самолета малой авиации дополняют пейзаж. Парадоксально, но выходит, что памятники вождям, уничтожившим родное село предков семьи Палариевых, нашли тут свое пристанище. Кстати, именно сюда в 2016 году переехал самый “главный” одесский Ленин, стоявший на Куликовом поле. Возвышается над такими же, только поменьше, себе подобными, словно в былые времена первомайских демонстраций.

Но хватит об ушедших праздниках. Давайте посмотрим, как отмечают праздник молодого вина сегодня. Отмечают весело – с изобилием еды, с танцами, песнями, вспоминают давние традиции. Одна из них – выдавливание вина ногами, как это делали наши предки. Желающих попробовать много, собралось четыре команды. Каждой было предоставлено одинаковое количество винограда. А вот сколько удалось выжать сока – уже решали с помощью электронных весов. Участники требовали идеальной точности, ведь на кону был весомый приз – ящик местного выдержанного вина.

Кстати, на фестивале можно было попробовать и самое молодое десятидневное вино. Именно оно считается наиболее полезным – в нем все аминокислоты и витамины, которые благотворно влияют на здоровье. Само вино мутное и сладковатое – сахар еще не успел преобразоваться в алкоголь, пьется приятно и быстро. Голова от него не болит, а вот ноги почему-то не слушаются. Во французском Бордо новое вино называют божоле, в Австрии – штурм, в Чехии – бурчак, в Молдове – тулбурел, а во Фрумушике его назвали фрумуле.

В октябре темнеет быстро. Солнце не успело сесть – над степью стала подниматься полная луна. Рядом с памятником чабану (это еще одна уникальная достопримечательность Фрумушики – самый большой в Украине гранитный памятник) небо озарилось новыми красками – от нежно-розовых до кроваво-алых. Пора ехать. В темноте постепенно исчезали огоньки праздника, и только подсвеченный желто-синим светом 16-метровый Чабан, как степной маяк, указывал путь.

Фото, видео автора