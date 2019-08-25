Без косточек, гигантские и со вкусом ландыша: в Одессе похвастались уникальными сортами винограда (фото)

Выставку “Виноградный калейдоскоп” ранее регулярно проводили в Институте Таирова. Но в последнее время организовать ее не получалось. А на днях ставшее традиционным мероприятие вновь провели там после перерыва. Плоды труда представили 15 участников. Проводились дегустации, профессиональные и любительские оценивания. Выставку планируют проводить ежегодно. А обо всех событиях института можно узнавать и следить на его сайте и в социальных сетях.

О необходимости возобновления этого события говорит тот факт, что в среднем украинец употребляет винограда в 10 раз меньше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения: при норме 8-10 кг съедает от 800 граммов до 1 кг винограда. При этом доля отечественного винограда составляет максимум 20%, сетует Ирина Ковалева, заведующая отделом селекции, генетики и ампелографии Института Таирова.

– Импортный виноград – это дорого. А мы имеем возможность обеспечивать нашего потребителя свежим виноградом в течении трех месяцев, начиная с середины августа до конца октября. На сегодняшний день производителей столового винограда (фермеры с хозяйством от гектара и выше), я могу пересчитать на пальцах, – отметила Ирина.

Сейчас в институте активно осваивают новое направление – гибридную селекцию. Институт работает в программе генетических ресурсов. А на выставке представили несколько групп винограда – технические, бессемянные – без косточек и столовые.

– Мы представляем сорта новой селекции, столовую и техническую группу – сорта для изготовления вин. Наш регион ценен своим аутентичным продуктом. И когда мы научимся изготавливать классные вина из своих собственных сортов, тогда можем начинать завоевывать экспорт. Уже сейчас есть яркие представители – Одесский черный, Сухолиманский белый, Мускат одесский, – пояснили там.

Анатолий Бачинский из Белой Церкви занимается виноградарством почти 20 лет. По профессии он инженер-электронщик, и до сих пор работает: “на винограде, увы, не заработаешь”, – грустно шутит Анатолий Леонидович. Его специализация – морозоустойчивые сорта. Для своих экспериментов он купил специальную “виноградную” морозильную камеру из Дании и проверяет в ней лозу на устойчивость.

– Вот Евгения, Мариша, Карбонара, Батькивщина – это все выдерживает до минус 28 градусов мороза. Их немного, этих сортов. Восемь сортов для Украины сейчас достаточно. Они все разные – от ранних до поздних, синий-желтый. Можно сажать на беседку. Те люди, которые два года назад у меня купили саженцы, в этом году уже собирают урожай, – рассказал Анатолий.

К сожалению, говорит фермер, в его родной Белой Церкви нет культуры выращивания столового винограда. Люди в основном выращивают стандартную лидию и изабеллу на вино. И даже соседи, которые ходят вокруг и каждый день видят красивый виноград, только восхищаются, но когда им предлагают что-то посадить – не хотят, этому надо уделять время. Поэтому виноград вроде и есть, но его не едят. А еще фермерам надо объяснять и агитировать их не укрывать виноград на зиму, уверен Анатолий Леонидович. Несмотря на то, что повсеместно появились морозоустойчивые сорта, люди продолжают пользоваться старыми методами обработки. Как результат – на лозе образуются переломы, уменьшается урожайность, повышается себестоимость винограда.

– Мы никогда не выбьем турецкий виноград из Украины, до тех пор пока не начнем свой выращивать без укрытия. Из-за этого себестоимость винограда выходит 15-20 гривен. Необходима только механизированная обработка. Так мы никогда не справимся с конкурентами, – считает винаградарь.

Кстати, его сорт “Памяти небесной сотни” стал лучшим в номинации “Стойкий сорт”, а сорт “Ласунка” победил в номинации “Народная симпатия”.

Стенд Андрея Вонжула из села Усатово поражает гигантскими кистями, крупной ягодой и невероятным ароматом. Но пробовать ничего нельзя до конца выставки. Людей много, все спрашивают, как и где купить саженцы таких красавцев. Андрей – агроном и виноградарь в третьем поколении, подробно отвечает на вопросы об уходе и особенностях сортов, их вкусе. Сам он любит кисло-сладкие сорта с мускатными нотками. Из любимых – Смарагд и Ландыш со вкусом ландыша и белой акации. В этом году его Кишмиш летний королевский стал лучшим бессемянным сортом. О нынешнем урожае говорит не очень оптимистично.

– У меня в течении трех суток выпала месячная норма осадков. 30 июля дождь шел два часа – вода стояла 20 см! Я не обманываю, у меня на ютубе видео есть. А через сутки пошел дождь, который продолжался 20 часов. Поэтому нашего винограда будет совсем немного, – подытожил он.

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