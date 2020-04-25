Неизведанная Одесчина: «Медовый хутор» Кодыма

Город Кодыма за время своего существования успел «накопить» богатую историю. Когда-то эти территории были пограничными между Польшей и Османской империей, и Кодыму не раз разрушали воинственные кочевые племена. Однако она сумела выстоять, вырасти и превратиться в город, который по сей день славится своими садами и пасеками.

Кодыму называли «малой Одессой»

Расстояние от Одессы — 242 км

Кодыма расположена на севере Одесской области в долине притока Южного Буга — реки, которая носит то же название, что и город. Историки считают, что свое название Кодыма получила либо от финно-угрских кочевых племен, либо от половцев, у которых слово «кодыма» означало «восток». Первые поселения на месте современной Кодымы появились еще в незапамятные времена — от 33 до 10 тысяч лет назад. Также здесь были обнаружены поселения Черняховской культуры.

Совсем недавно польские и одесские ученые, работая с летописями Османской империи, обнаружили в переписке турецкого султана и Речи Посполитой первое упоминание о реке Кодыма, которое относится к 1452 году. Это первое письменное упоминание о реке, протекающей в Одесской области.

В VIII—XII веках территории, где расположена современная Кодыма, принадлежали Киевской Руси, а затем ими владели Литва, Польша и Турция. В конце XVII века Кодыма превратилась в небольшой хутор, который принадлежал полякам. А в 1754 году князь Иосиф Любомирский дал распоряжение выстроить на этом месте поселение. Кроме него, в этих местах хозяйничали и другие крупные землевладельцы — Конецпольские и Варвара Замойская.

Расположение Кодымы было очень удачным — она стояла на торговом пути из Подолья в Крым и Молдавию. Количество жителей в городке постоянно увеличивалось — здесь селились купцы и ремесленники, торговцы и дворяне. С давних времен жители Кодымы выращивали фруктовые сады, которые были известны далеко за ее пределами. А за ароматный мед, который собирали с местных пасек, селение получило название «медового хутора».

В 1850 году в Кодыме был построен костел, который сейчас работает как православный храм, а в 1879 году через город прошла железная дорога. В 1920-х годах, благодаря нэпу, экономическое состояние Кодымы стало резко расти, и один из районов города — кодымское «местечко», которое населяли евреи, даже стали называть «малой Одессой».

В 1979 году Кодыма получила статус города, а в сентябре этого года ей исполнится 266 лет.

Малая Слободка — «царство» ткачей

Расстояние до Одессы — 261 км. Лет триста назад село называлось Слобода Белинского, а немного позже его стали называть Слободзеей. Все жители поселения были талантливыми ткачами. Свой ткацкий станок был почти в каждом доме — здесь производили ковры, ткани, полотно, полотенца. Многие старинные изделия сохранились до сих пор, а современные домашние тканые изделия используют в свадебных обрядах. В 1787 году в селе была построена первая деревянная церковь, а через сто лет в селе возвели и каменный храм. Этот архитектурный памятник построен в византийском стиле.

Село основали выходцы из Сербии

Расстояние до Одессы — 219 км. Когда-то на территории села росли густые дубовые леса, в которых стали селиться выходцы из Сербии. Они строили здесь деревянные дома и основали поселение, которому и дали название Сербы. Затем сюда стали стекаться беглые крестьяне из северной части Украины, которые скрывались в этих местах от феодального гнета. При раскопках, которые проводили в начале и середине прошлого века в окрестностях Сербов были обнаружены остатки древних поселений — обломки глиняной посуды, статуэтки, кремневые орудия, грузила, прясла, иглы из рыбьих костей и бронзовые наконечники стрел.

Отдых на природе:

Источник «Слободка» — гидрологический памятник природы местного значения, который находится на окраине пгт Слободка.

Ярмарки, народные праздники и фестивали:

День города — сентябрь

«Праздник чистых колодцев»

День Андрея в селе Лысогорка — декабрь.

Фото: Odnews.info

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