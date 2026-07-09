Ключевые моменты:

Буджак пережил не менее 33 засушливых лет

Голод 1946–1947 годов унес около 152 тысяч жизней

Массовая эмиграция повторялась при разных государствах и режимах

Засухи и отток населения остаются проблемой и сегодня

Материал подготовил краевед, автор книг по истории юга Одесской области Борис Кальчев. Исследование основано на архивных документах, данных Болградской метеостанции, материалах государственных органов разных исторических периодов, решениях органов власти, статистических сведениях и свидетельствах очевидцев. Автор прослеживает, как климатические катастрофы, административные решения и экономические кризисы влияли на жизнь жителей Буджака с XIX века до наших дней.

Тысячи смертей от голода

Представьте год, когда дождей почти нет, а летом земля плавится от невероятной жары. Добавьте к этому «новоиспеченных» общественных активистов, которые изымали у крестьян даже семенное зерно, — и вы получите катастрофу, которая восемьдесят лет назад, в 1946–1947 годах, унесла жизни 152 тысяч жителей Буджака. Однако эта история — далеко не самая страшная. Об этом — в исследовании внештатного автора «Одесской жизни» Бориса Кальчева.

В 1946–1947 годах голод унес жизни 152 тысяч жителей Буджака. Причинами стали морозные бесснежные зимы, засушливое лето и послевоенная разруха. Ситуацию усугубили действия региональных властей, стремившихся любой ценой выполнить и без того завышенный план по заготовке зерна.

Некоторые местные особо рьяные активисты в поисках так называемого кулацкого хлеба изымали не только излишки, но и все зерно, оставленное крестьянами на семена и резерв — на случай нового неурожая.

В те тяжелые времена многое зависело от руководителей сел. Так, например, в селах Заря (Камчик), Огородное (Чийшия), Криничное, Кальчево, Банновка и некоторых других голод оказался не столь масштабным, как в большинстве остальных населенных пунктов.

Горсть кукурузы для кормильца семьи

О страшном голоде я знаю по рассказам своей матери. Она вспоминала, как ее трехлетняя дочь Екатерина просила: «Я хочу есть». Отец уходил на работу, имея в кармане лишь горсть жареных кукурузных зерен.

Мама рассказывала и об ужасной засухе. Этому есть документальные подтверждения — данные Болградской метеостанции. С июля 1945-го по май 1946-го, то есть почти целый год, на территории района осадков не было вовсе. Более того, в мае пятнадцать дней подряд температура воздуха держалась на уровне 30–38 градусов, а поверхность земли раскалялась до 65 градусов.

Сильнейшая засуха охватила не только Бессарабию, но и большую часть Украины, Центральное Черноземье, Нижнее Поволжье и Приморский край.

В каждом населенном пункте сотнями, а порой и тысячами, погибали люди.

О чем молчат современные авторы?

За последние годы вышло всего несколько книг, посвященных событиям голода 1946–1947 годов на юге Бессарабии. Однако многие авторы, следуя «моде», пытаются политизировать послевоенные события и нередко «забывают» рассказать, что именно сделала центральная власть, когда стало известно о масштабах смертности в регионе.

В феврале 1947 года в Молдавскую ССР прибыл заместитель председателя Совета министров СССР Алексей Косыгин.

Правительство приняло постановление о предоставлении дополнительной помощи колхозам, совхозам и крестьянским хозяйствам Молдавской ССР в связи с неурожаем 1946 года. Республике выделили 24 тысячи тонн зерна в качестве беспроцентной продовольственной ссуды для населения. С января по март ее получили почти два миллиона человек, а это более половины жителей Молдавии.

Продовольственную помощь — хлеб, масло, мясо, сахар — получали 84% населения.

За государственный счет были организованы пункты питания (кантины). К началу апреля 1947 года их насчитывалось уже 1023, и ежедневно горячее питание там получали 186 тысяч человек. Кроме того, были созданы новые детские дома для десяти тысяч детей-сирот.

Помощь оказывали не только Молдавии. В январе 1947 года решением Измаильского облисполкома было организовано питание в 200 школьных столовых для 80 тысяч человек.

Чтобы спасти детей, в конце 1946 — начале 1947 годов в селах Главаны, Котловина, Лощиновка, Криничное, поселке Тарутино, городе Болграде и других населенных пунктах Измаильской области открыли детские дома, воспитанники которых были обеспечены питанием.

Голодные бунты и бегство за океан: 33 засушливых года

Голод в Буджаке случался не только в советское время, но и значительно раньше. Причем неоднократно. Засухи и неурожаи были обычным явлением для Бессарабии, расположенной в зоне так называемого рискованного земледелия. Исследователи отмечают, что с 1854 по 1946 год в Буджаке было 33 засушливых года. Расскажем лишь о некоторых из них.

Неурожай хлеба и кормовых трав в 1899 году имел самые тяжелые последствия для жителей Южной Бессарабии. Крайняя нужда заставила большинство населения распродать имущество. Часть скота погибла, другую часть продавали за бесценок. Весной во время вспашки полей вместо лошадей и волов в плуг впрягались люди — по три-четыре человека.

Большинство семей с ноября по март питались только мамалыгой. Недоедание привело к распространению болезней и многочисленным смертям. Для спасения детей, больных и немощных Петербургский комитет попечительства организовал раздачу пайков и открыл бесплатные столовые.

Царская Россия: голодных — за решетку

В июле 1899 года около 500 жителей села Вулканешты приехали в Болград — центр сельского самоуправления, в который входили 58 населенных пунктов, — и потребовали у земского комитета продовольственную ссуду «ввиду постигшего их неурожая». К ним присоединились и некоторые жители города. Полиция и солдаты жестоко расправились с ходоками — были арестованы 47 крестьян, 36 из которых приговорили к тюремному заключению. На следующий день с такими же требованиями в Болград прибыли почти 150 жителей сел Кислица и Слободзея, однако их разогнали «конными городовыми и пожарными».

Королевская Румыния: бегство в Латинскую Америку

В 1921 году в ходе земельной реформы власти Румынии приступили к изъятию земли. Сложные климатические условия и высокие налоги привели к голоду, который охватил все села Бессарабии. Голод унес жизни 19% населения Придунайского края.

Засуха свирепствовала и в 1925–1926 годах. Десятки тысяч крестьян целыми семьями покидали родные места, отправлялись в города и другие уезды Румынии, однако не находили там работы.

Тогда Румыния подписала трехлетний договор с правительствами двух стран о переселении бессарабцев-добровольцев на неосвоенные земли Латинской Америки.

Страшный голод пришел в Буджак и в 1935 году — посевы выгорели. В ситуацию был вынужден вмешаться румынский Красный Крест, по данным которого в 1935 году в Бессарабии от голода умерло около 182 тысяч человек.

Шли в рабство, чтобы есть хотя бы раз в день

Очередная засуха пришлась на 1938 год. Тогда бухарестская газета «Темпо» писала: «Ежедневно поезда из Бессарабии выбрасывают на улицы столицы сотни голодающих молдаван, русских, болгар, евреев… В бюро по найму, на улицах, на скамейках, в ночлежках, в окраинных трактирах, под мостами — всюду, где скапливаются эти несчастные, преобладает молдавский язык или русский, смешанный с еврейским… Девушки, женщины, мужчины, бросившие свои поля и мастерские в Бессарабии, в поисках работы предлагают себя жителям Бухареста лишь за еду — хотя бы один раз в день».

Современность: пустые дома и одинокие старики

Испытания выпали и на долю наших современников. Первые годы после распада СССР были, мягко говоря, нелегкими. Экономический кризис и закрытие предприятий привели к обнищанию населения.

Отсутствие рабочих мест и заработка спровоцировало в начале 1990-х массовый отъезд трудоспособного населения за границу.

И впервые в истории Буджака стали массово появляться заброшенные дома. Сегодня есть села, где свой век доживают всего несколько пожилых людей.

Кроме того, за последнее десятилетие количество осадков сократилось, и засухи вновь стали обычным явлением. Многие предприятия и фермеры констатировали: урожай 2020 года практически погиб. Общий объем финансовых потерь тогда составил около 15 миллиардов гривен.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий во время поездки на юг Одесской области пообещал пострадавшим от засухи хозяйствам компенсацию за потерю урожая в размере пяти тысяч гривен за каждый гектар. Однако все было обставлено таким количеством бюрократических препятствий, что многие сельхозпроизводители даже не стали готовить пакет документов.

Цифра

В 1947 году на юге Бессарабии дистрофией страдали более 300 тысяч человек. Только в Измаильской области в январе 1947 года непосредственно от дистрофии умерли 1568 человек.

По данным «Союза бессарабских болгар», в 1925–1928 годах в Бразилию, Уругвай и Аргентину выехали почти десять тысяч болгар и гагаузов.

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Автор — Борис КАЛЬЧЕВ