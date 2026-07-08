Ключевые моменты:

Супруги из Загниткова прожили вместе семь десятилетий

Оба пережили войну, голод и послевоенные испытания

Семья вырастила детей, внуков и двенадцать правнуков

Главным секретом называют любовь и взаимное уважение

Историю Евдокии и Антона Следянских журналистка «Одесской жизни» Любовь Кузьменко услышала от самих героев и членов их семьи. Семейные воспоминания о войне, голоде, работе в колхозе и семи десятилетиях совместной жизни перекликаются с известными историческими фактами и документальными свидетельствами того времени.

Как это — прожить семьдесят лет в браке?

70-летие свадьбы называют Благодатной, Благодарной или Платиновой свадьбой. В селе Загнитков о Следянских говорят: образец супружеской жизни. Они вдохновляют не только собственных детей, внуков и правнуков, но и всю молодежь села верить в настоящую любовь.

Антон Васильевич и Евдокия Архиповна говорят, что вместе прошли не одно поле, преодолели немало испытаний и до сих пор идут по жизненному пути рядом. Как им это удалось и в чем секрет их долгой семейной жизни — в материале «Одесской жизни».

«Каждый день молюсь, чтобы люди жили спокойно»

— Мы всегда были рядом — и в радости, и в испытаниях, — говорят Следянские.

За эти годы супруги вырастили детей, дождались внуков и правнуков, пережили смену эпох и сохранили свою семью, поддерживая друг друга.

А родились Евдокия и Антон в селе Загнитков в один год — 1932-й. Как и большинство их сверстников, они рано повзрослели и рано начали работать.

— Я старалась не отставать от взрослых. Труд был очень тяжелый. Всё делали вручную: сеяли, жали, пололи свеклу. Я еще и в жару бегала к колодцу, чтобы принести воды бригаде. Они отдохнут, попьют водички — и снова за работу, и я вместе с ними, чтобы не отставать от звена. Такая была жизнь. Сейчас всё механизировано. Только жить бы, да некогда. Да еще и враг не дает. Сколько прекрасных жизней он забрал. Сколько выпало на долю нашего народа. Война, голодоморы, теперь снова война. Каждый день молюсь, чтобы люди жили спокойно и не боялись спать в своих домах, чтобы все наши защитники вернулись домой, — размышляет Евдокия.

У каждого свой крест, но не каждый крест — твой

Оба с 12 лет работали в колхозе: пахали, сеяли, вязали снопы, работали на молотилке. Именно там, у молотилки, Евдокия и приметила парня, который ловко справлялся с работой. Наверное, тогда судьба и подала знак, надолго разведя их дороги. Как говорят, у каждого свой крест, но не каждый крест — твой…

Евдокия вспоминает, что успела окончить только один класс. Во второй уже не пошла, потому что началась война.

— Пришли румыны и ввели свой язык. А я не хотела учиться по-румынски, поэтому забрала книги и ушла домой.

Вспоминая сороковые годы, Евдокия Архиповна говорит, что в темное время суток ходить было страшно. Бандиты грабили людей, забирали всё, а если повезет — оставляли в живых. В то время отец был на войне, и Евдокия не раз ходила с мамой на Ганущину мельницу, где мололи муку. А дома их ждали младшие брат и сестра.

«Пшеница уродила, но всё забрали»

После войны в эти края снова пришел голод. По домам ходили бригады реквизиторов из десяти вооруженных человек. Такие бригады создавали сельсоветы из местных активистов. Они обыскивали каждый уголок. У крестьян изымали зерно, домашний скот, птицу…

— Хлеба не было. Пшеница уродила, но всё забрали. В колхозе давали по 200 граммов пшеницы за трудодень. Что записали, то и получали. А разве проверишь, правильно ли тебе записали трудодни? Денег вообще не платили. В нашем колхозе выдавали только пшеницу, а в соседнем — пшеницу и ячмень. Но и этого было очень мало, — рассказывает Евдокия.

Женщина вспоминает, что в колхозе сгнила картошка в кагатах. Люди ели эту гнилую картошку.

— Мы собирали желуди, мама их варила, молола и пекла лепешки. Делали отвары из разных трав. Тяжело было. Но, слава Богу, выжили.

Однажды она с подругами работала ночью на току. Бросили в котелок по горсти пшеницы, чтобы сварилась. Все легли спать, а она сидит.

— Пшеница кипит, пахнет. И вдруг объезд делает сторож. Думаю, всё, пропали, ведь тогда и за пять колосков могли осудить. Но он даже не подошел к котелку и сделал вид, что ничего не заметил. Когда он уехал, я разбудила девчат, мы разделили ту пшеницу между собой и понесли домой.

Любовь с первого взгляда на вечерницах

Антон рос в многодетной семье — вместе с ним подрастали еще пятеро детей. Одна сестра умерла от голода, а одного из братьев матери пришлось отдать в интернат — троих детей она поднимала одна. Отец защищал родную землю от фашистов и погиб в одном из боев. Парень работал в колхозе ездовым на волах, а позже ему доверили лошадей. Затем учился в Запорожье и одновременно работал. Потом служил в армии водителем. После возвращения домой, в Загнитков, колхоз доверил ему новенький трактор Т-150. Так Антон приобрел опыт тракториста, а позже стал и комбайнером.

С Евдокией они встретились, когда он вернулся из армии. Товарищ позвал его с собой на вечерницы. Там он и увидел красивую девушку с длинной косой. Их взгляды встретились, а сердца подсказали: вот оно, мое счастье.

— Мы хорошо знаем историю знакомства наших родителей. Папа не раз рассказывал, что утонул в маминых глазах. Тогда девушки собирались вместе, пряли кудель, пели, а парни приходили к ним в гости, — рассказывает сын Иван. — Папин товарищ ушел домой, а отец остался, потому что понял: влюбился.

На тот момент Евдокия уже была сосватана, но ни она, ни ее жених не любили друг друга. Молодые люди решились пойти наперекор воле родителей и поженились по любви. Тот парень женился на ее подруге, а Евдокия отдала свое сердце Антону.

Самое большое горе родителей

Свадьбы у них не было. Но было много любви.

После свадьбы молодые вели хозяйство самостоятельно. Когда в семье родились двое сыновей и дочь, они вместе делили домашние заботы, воспитывали детей и ходили на работу, ведь и механизатору, и звеньевой нужно было выходить в поле с рассветом.

Успели построить и новый добротный дом. Кстати, все окна и двери для него Антон Васильевич сделал собственными руками. Так же, как и колодец глубиной более двадцати метров, который выкопал уже в семьдесят лет.

Евдокия Архиповна оставила работу, когда пришлось ухаживать за сыном-инвалидом. Позже его не стало.

Возможно, именно это горе привело к тому, что Евдокия Архиповна потеряла зрение. А Антон Васильевич пришел к вере в поисках Бога, в которого раньше никогда не верил… Сначала он помогал священнику строить Михайловский храм. На собственных лошадях возил строительные материалы, подвозил людей, участвовавших в строительстве.

Когда-то в селе была церковь, но в советские годы ее разрушили. Новый храм жители строили всем миром. Позже Антон Васильевич стал служить там пономарем, пел на клиросе, звонил в колокола и помогал священнику во время богослужений.

Сын вышел на пенсию, чтобы ухаживать за родителями

Антон Васильевич перенес три инфаркта. Когда он слег, к родителям переехал сын Иван. В то время он работал директором школы в селе Долинское Ананьевского района. Но любовь к родителям побудила его выйти на пенсию по выслуге лет.

С тех пор Иван Антонович заботится о самых родных людях. Но сидеть без дела он не может. Поэтому занялся обработкой земли. Он не только фермер, но и меценат, и волонтер. Часто в родительский дом приезжают дочь, внуки и правнуки.

— Кажется, совсем недавно мы соединили свои судьбы. А уже столько зим и весен осталось позади, — почти в один голос говорят супруги.

В этом году Следянские один за другим отметили свои 94-летия. Они радуются, что столько лет идут по жизни вместе, и надеются на Божье благословение.

— К сожалению, мама потеряла зрение, но не утратила интереса к жизни. А папа и сейчас читает ей газету без очков, — рассказывает Иван.

«Всех обнимаю, всех люблю»

Сын и дочь подарили родителям пятерых внуков, а внуки — двенадцать правнуков. Семья наполнена любовью и уважением. Здесь даже в самые трудные времена светит солнце и согревает души добро.

— Всех обнимаю, всех люблю, — говорит Евдокия о своих родных.

На чем же держится брак длиной в семь десятилетий?

— На прадедовских принципах любви и уважения, взаимной поддержки и доверия, — уверенно отвечает Антон.

С юбилейной датой супругов поздравили представители старостата и коллектив Загнитковского Дома культуры, вручив семье подарки. Поздравить своих самых дорогих людей пришла и вся большая семья Следянских.

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