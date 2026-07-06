Ключевые моменты:

  • В Одесской области ветеранам и семьям погибших воинов вручили первые 87 жилищных сертификатов.
  • Всего региону выделили рекордную субвенцию в размере 421,6 млн гривен.
  • За эти средства крышу над головой получат 158 семей наших защитников.

Кааждая семья сможет самостоятельно выбрать жилье – квартиру или дом в любом регионе, который соответствует их потребностям.

Вручение сертификатов стало возможным благодаря субвенции из госбюджета при поддержке Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.

«В целом для Одесской области из государственного бюджета выделено 421,6 млн грн субвенции. Это позволит обеспечить собственным жильем 158 ветеранов и членов семей погибших Защитников и Защитниц», – подчеркнул Олег Кипер.

Первые 87 семей уже получили сертификаты, остальные – в процессе оформления.

Ранее мы рассказывали, как на Одесчине ветеран после 50 операций до сих пор добивается положенных выплат.

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