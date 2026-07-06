Ключевые моменты:
- В Одесской области ветеранам и семьям погибших воинов вручили первые 87 жилищных сертификатов.
- Всего региону выделили рекордную субвенцию в размере 421,6 млн гривен.
- За эти средства крышу над головой получат 158 семей наших защитников.
Кааждая семья сможет самостоятельно выбрать жилье – квартиру или дом в любом регионе, который соответствует их потребностям.
Вручение сертификатов стало возможным благодаря субвенции из госбюджета при поддержке Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.
«В целом для Одесской области из государственного бюджета выделено 421,6 млн грн субвенции. Это позволит обеспечить собственным жильем 158 ветеранов и членов семей погибших Защитников и Защитниц», – подчеркнул Олег Кипер.
Первые 87 семей уже получили сертификаты, остальные – в процессе оформления.
Ранее мы рассказывали, как на Одесчине ветеран после 50 операций до сих пор добивается положенных выплат.