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1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов во время сессии Одесского городского совета. 

В рамках Программы развития образования депутаты согласовали выделение 220 млн гривен на муниципальные доплаты, которые будут получать не только учителя и воспитатели, но и уборщики, бухгалтеры, медицинские и другие работники школ и внешкольных учреждений. 

По бюджетной процедуре выплаты начнутся после следующей сессии, проведение которой планируется в апреле. 

Сейчас в Одессе в сфере образования работают почти 16 тысяч человек. Имеется более 1000 свободных вакансий педагогических и технических работников. Основная причина — низкая заработная плата. 

Напомним, Одесский горсовет увеличил финансирование программы “Незламна Одеса” на 50,75 млн гривен. Средства пойдут на восстановление жилых домов и других объектов, пострадавших от российской агрессии.

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