Во время заседания бюджетной комиссии Одесского городского совета утвердили решение о выделении 100 миллионов гривен на доплаты учителям в период с апреля по август 2024 года. Еще 100 миллионов планируют добавить на период до конца года. Общий объем финансирования составит 200 миллионов гривен.

Выплаты будут осуществляться ежемесячно в размере от 1 000 до 2 000 гривен. Сумма зависит от квалификационной категории педагога. Целью этой инициативы называют сохранение и привлечение молодых специалистов в сферу образования.

По словам представителей горсовета, нехватка молодых кадров в школах Одессы стала системной проблемой. Власти рассматривают финансовое стимулирование как один из эффективных способов решения этого вопроса.

Ранее мы рассказывали, как в условиях войны работают учителя и учатся дети.