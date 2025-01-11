Таким вопросом задалась корреспондент «Одесской жизни» в День «Сигареты опасны для здоровья».
Опрос проводился в одном из торговых центров Одессы.
По теме: В Украине запретили курение кальянов: что именно изменилось
Заставит ли подорожание сигарет отказаться от курения заядлых его любителей? И насколько вообще эффективен такой метод в борьбе с вредной привычкой, особенно в наши дни – в условиях полномасштабной войны и сложной экономической ситуации в стране? Об этом и о многом другом – в новом видео «Одесской жизни».
Читайте также: Большой секрет дешевых сигарет с одесского Привоза.