Пачка сигарет
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Таким вопросом задалась корреспондент «Одесской жизни» в День «Сигареты опасны для здоровья».

Опрос проводился в одном из торговых центров Одессы.

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Заставит ли подорожание сигарет отказаться от курения заядлых его любителей? И насколько вообще эффективен такой метод в борьбе с вредной привычкой, особенно в наши дни – в условиях полномасштабной войны и сложной экономической ситуации в стране? Об этом и о многом другом – в новом видео «Одесской жизни».

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