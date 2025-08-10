К чему призывают Трампа европейские лидеры

Руководители Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, Еврокомиссии и Финляндии приветствовали намерения главы Белого Дома Дональда Трампа искать мир для Украины, но подчеркнули: любые переговоры с Россией возможны лишь при условии прекращения огня или существенного снижения интенсивности боев и с гарантиями интересов безопасности Украины и Европы.

Лидеры подтвердили готовность поддерживать мирный процесс дипломатическими средствами, сохраняя одновременно военную, финансовую помощь Киеву и санкционное давление на РФ.

Они подчеркнули, что путь к миру не может определяться без Украины, а международно признанные границы не должны меняться силой.

«Мы вновь подчеркиваем, что неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину является грубым нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и ряда последующих обязательств России. Мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Мы по-прежнему твердо стоим на стороне Украины. Мы едины как европейцы и полны решимости совместно продвигать наши интересы. И мы продолжим тесно сотрудничать с президентом Трампом и США, а также с президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, который защитит наши жизненно важные интересы безопасности», – сказано в соответствующем обращении.

Обстрелы Днепропетровщины: разрушены вокзал и дома

В то же время страна-агрессор не прекращает террор мирного населения Украины и в ночь на 10 августа российские оккупанты нанесли удар по вокзалу в Синельниково Днепропетровской области.

Как сообщает «Укрзалізниця», пострадавших нет, но здание потерпело значительные разрушения.

Из-за атаки отменены все поезда и электрички, проходившие через станцию Синельниково-1. На Днепропетровщине введены временные изменения в движении — часть рейсов отменена, другие будут следовать по объездным маршрутам.

Напомним, днем ранее российские войска нанесли ракетный удар по Днепру

Кроме того, по данным Днепропетровской ОВА, в результате вражеских атак, разрушены дома мирных граждан есть раненые.

На Никопольщине под ударами артиллерии и FPV-дронов оказались Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская громады. Ранены 46-летний мужчина и 44-летняя женщина, оба госпитализированы. Уничтожены два частных дома и три хозяйственных сооружения, повреждены еще 6 домов и линии электропередач.

Синельниковщину атаковали БпЛА и ракетами – возник пожар в пятиэтажке и сгорел автомобиль.

ВСУ освободили Бессалевку на Сумщине

В то же время есть и хорошие новости: по официальной информации Генштаба ВСУ, на утро сегодняшнего дня, Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Бессалевка Сумской области.

«В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного полка и 24-го отдельного штурмового батальона. В ходе боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства», – говорится в сообщении.

Ночью беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове

Минобороны РФ заявило, что этой ночью был якобы уничтожен 121 украинский дрон. Из-за атаки, по данным Росавиации, временно прекращали прием и вылет самолетов в аэропортах Саратова, Владикавказа и Грозного.

60 боевых столкновений и массированные удары: ситуация на фронте за сутки

Также в Генштабе информируют: всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара шестью ракетами и 79 авиационных ударов, в том числе сбросил 146 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6157 обстрелов, из них 118 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3910 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам таких населенных пунктов, как Константиновка Донецкой области, Новоандреевка Запорожской области и Львово на Херсонщине.

Противник продолжил наступать на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, где за минувшие сутки произошло 16 боевых столкновений, Южно-Слобожанском направлении (пять попыток штурма), Купянском (шесть атак оккупантов за прошедшие сутки).

Помимо этого, враг 22 раза атаковал на Лиманском направлении, где ему удалось немного продвинуться вперед, на Северском направлении (семь атак за сутки), а также на Краматорском (четыре боевых столкновения) и Торецком (семь атак) направлениях.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 наступательных действия агрессора, на Новопавловском направлении Силы обороны отразили 20 атак.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил три штурма в районах Новоданиловки и Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг шесть раз безуспешно пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.

Ночная атака 100 дронов: ПВО Украины уничтожила и подавила 70 целей

А в Воздушных силах сообщают: в ночь на 10 августа противник атаковал 100 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов как с территории РФ, так и из временно оккупированного Крыма.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, отражавшие воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины успешно сбили либо подавили 70 БпЛА врага типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение сбитых беспилотников на трех локациях.

По данным Воздушного командования «Юг», за минувшие сутки противовоздушной обороной юга Украины уничтожен один разведывательный и пять ударных БпЛА врага.

950 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага за сутки

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, одну пушку и один зенитный ракетный комплекс «Бук» российских захватчиков.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, четыре боевых бронированных машины, 70 артиллерийских систем, четыре реактивных системы залпового огня, 140 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, одну ракету и 126 единиц автомобильной техники оккупантов.