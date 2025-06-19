Ключевые моменты

Волонтерское движение в поддержку вооруженных сил продолжает развиваться в Одесской области. Во время летних каникул в городе Балта к плетению маскировочных сеток присоединились дети.

Еще одна инновация — во время работы волонтеры организуют трансляции в Тик-Токе. Так они получают моральную поддержку отовсюду, новых участников движения и привлекают донаты.

Маленькие украинцы упорно взялись плести маскировочные сетки для Вооруженных сил Украины и уже изготовили свои первые две сеточки и завершают третью. Работают здесь в основном дети с улицы Балтской.

Дети и до этого участвовали в волонтерском движении «Сеточки в Балте». А когда услышали, что уже изготовлен каркас для сеток и его привезли на улицу, где они живут, тут же прибежали и приступили к работе. Им на помощь пришли и взрослые.

— Благодаря участию детей во время первых прямых эфиров в тик-токе было собрано более 700 гривен на сеточки. Сейчас в громаде продолжается акция «Плетем сеточки на улицах» по инициативе городских властей и организаторов волонтерского движения «Сеточки в Балте», — рассказывает основательница этого движения Анна Грабован.

Как показывает опыт, плести сетки удобнее ближе к собственному дому. Ведь, сделав домашние дела, можно сразу пойти на час-два и поработать над сеточками.

— Так успеваешь и здесь, и там. Кроме того, в летнюю жару далеко не очень пойдешь под палящим солнцем. А на своей улице — это почти дома, — говорят люди.

Сейчас к этому делу уже присоединились жители улиц Кузнечной и Иосифа Каракиса. Горсовет изготовил еще восемь каркасов для сеток, которые ждут желающих стать в ряды волонтеров.

— Акция «Плетем на улицах» в громаде продолжается, — говорит Анна, — Приглашаем всех: приходите на Балтскую, под наш орех. Здесь всегда есть полоски, добрые люди и вера в ВСУ. Поэтому приглашаем каждого вплести десять полосочек жизни для ВСУ.

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На снимках: Волонтеры на улице Балтской