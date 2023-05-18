Символизм в традиционной вышиванке: что закодировано в вышитых узорах?

Узоры и символы на украинской вышиванки — это не случайный набор стежков. Это хорошо продуманная, столетиями проработанная стратегия по защите себя и своих родных от всего дурного. А еще — это символ региона и культуры нашей большой страны. «Одесская жизнь» выясняла, с каким узором лучше выбрать вышиванку и что символизируют фигуры на ней.

Геометрические фигуры

Чаще всего в украинской вышиванке использовали геометрический орнамент, который состоит из различных фигур: ромб, круг, квадрат, линия, крест. Именно эти незатейливые узоры наносили на рубахи, когда хотели материального благополучия, обильного урожая или пополнения в семье.

РОМБ — наиболее известный символ плодородия, засеянного поля, оплодотворения и зарождения новой жизни. Издавна вышиванки с ромбами носили беременные женщины. Также ромб, как сочетание двух треугольников, символизирует слияние земного и небесного, женского и мужского начал.

КВАДРАТ — символизирует совершенство, гармонию и порядок, один из символов земли. Это знак особого числа 4, которое украинцы понимали как символ первоэлементов. Это четыре стороны света, времени года, жизненных цикла.

КРУГ — символ Солнца, означает божественную, жизненную энергию, а также показывает непрерывность бытия. Четырехконечный крест в кругу — оберег дома на счастье.

КРЕСТ (коловрат или свастика) — учитывая направление движения, символизирует энергетику — плюс и минус, летнее и зимнее солнце, прогресс и регресс. Обладает способностью гармонизировать, уравновешивать человека. На разных рукавах рубашек обязательно вышивали разнонаправленные сварги.

ТРЕУГОЛЬНИК — вначале означал единство трех миров: земного, подземного и небесного. Это также три стихии — вода, огонь и воздух. Позже в эту вышивку стали зашифровывать триединство божественного начала: Отец, Сын и Святой Дух. Этот символ несет в себе очень сильную защитную силу.

ВОЛНИСТЫЕ ЛИНИИ (спирали, зигзаги) — эти символы связывают с водой. Как отмечают исследователи, рисунок вертикально расположенных параллельных зигзагов обозначал дождь. Фигуры также означали текучесть времени.

Растительные орнаменты на вышиванке

Растительный орнамент на вышиванке издавна подчеркивал родство человека и природы, их единство, и подпитывал род человеческий целебной силой земли. В основе растительного орнамента лежит культ поклонения природе и растениям.

Калина — символизировала рождение огненной троицы: Солнца, Луны и Звезд. Красный цвет ягод означал кровь людскую и бессмертие человеческого рода. Именно по этим причинам на большинстве свадебных рушников, женских и мужских сорочках встречаются гроздья калины.

Дуб — мужская сила, мощь, укрепление духа, символ долголетия. Ветви дуба — знак громовержца Перуна.

Берегиня, или Древо Жизни — замысловатые знаки свидетельствуют о глубине почтительного и благоговейного отношения древних украинцев к Солнцу и Матери как могучей и животворной силе, как святыне и первооснове земного существования. Это мощнейший символ рода. Чаще всего Древо жизни вышивали на рушниках длиной в 3-4 метра, которыми потом украшали дома и храмы.

Виноград и виноградная лоза — символы радости и создания семьи. Выражение «сад-виноград» символизирует жизненную ниву, где мужчина сеет зерно, а женщина растит, заботится и ухаживает за ростками семейного древа.

Бархатцы и цвет вишни — символ материнской любви.

Мальва, пион — вера, надежда.

Роза — бесконечное течение жизни, обновление и возрождение.

Любисток — любовь, красота.

Васильки — святость и чистота, вежливость, человеческая преданность и прозрение.

Барвинок — символ девичьей чести.

Петушки — цветы Богородицы.

Маки — символ памяти, сиротства и вдовства, но также защищают от зла и способствуют исполнению желаний.

Что означают разные цвета на вышиванках?

При выборе вышиванки также стоит знать о значении цветов. В некоторых регионах Украины для вышивки рубашки используется всего два цвета: черный и красный. Но такая традиция далеко не повсеместна.

Итак, цвета на вышиванке имеют следующие значения:

Красный — символизирует энергию солнца, защиту, страсть, любовь, удачу.

Черный — означает грусть, страдания. Часто красный и черный сочетают в вышиванке, чтобы обеспечить баланс, ведь в жизни всегда есть место радости и печали. В некоторых регионах черный цвет символизирует землю и ее плодородие, и такая вышивка обещает хозяину богатство.

Зеленый — ассоциируется с молодостью, олицетворяет рост, развитие.

Желтый — символизирует мед и пшеницу, радость, процветание, богатство.

Синий — считается сильным оберегом. Это символ спокойствия и уюта.

Белый — означает чистоту, невинность.

Именная вышиванка

С давних времен символы на вышиванках имеют особое значение. Кроме геометрических фигур, древних символов, растений и животных в украинских вышиванках закодированы и имена людей. Каждая буква здесь — это вышитый символ, каждый символ — это мощный оберег. Азбуку вышитых символов расшифровал исследователь украинской писанки и вышивки Владимир Подгорняк в своей книге «Текстова вишивка». Он выяснил определенные закономерности в орнаментах, которые помогли ему обнаружить в них закодированную информацию. Так что при выборе вышиванки можно даже подобрать именную сорочку.

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