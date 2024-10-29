Відновлення після інсульту: як допомогти сім’ї доглядати за хворим

«Родина – головна після лікарів»

Саме так кажуть про період відновлення хворого після інсульту в ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом» (УАБІ). І надають поради, як найкраще організувати відновлення в домашніх умовах, коли можливості дістатися реабілітаційного центру немає.

Людина, котра перенесла інсульт, найчастіше занепадає духом. Родичам необхідно виводити її з цього стану, мотивувати до активного життя, спонукати до дії. Тому що саме дія і бажання до відновлення стають запорукою успішної реабілітації.

У цей період не треба згадувати про помилки минулого – як хворий не прислухався до порад покинути палити та вживати спиртні напої, не виконував призначення лікаря про прийом лікарських засобів для зниження артеріального тиску, зловживав жирною їжею та й взагалі постійно переїдав. Це вже не допоможе, а навпаки, може призвести до того, що хворий не спілкуватиметься з родичами і сприйматиме їх як ворогів.

Не можна також залишати у хворого відчуття того, що він перетворився на великий тягар для родини, який всім заважає жити. Треба слідкувати, що ви кажете у присутності хворого, як саме оцінюєте його стан та перспективи реабілітації.

Помилки підходів до відновлення

Деякі родичі переконані, що уколи та крапельниці вирішують всі проблеми і нічого іншого в період реабілітації робити не потрібно. Це хибний підхід, який інколи навіть ускладнює наслідки інсульту, бо хворому потрібно рухатись, відновлювати функції організму, що постраждав від хвороби.

Інший полярний підхід полягає у завищених сподіваннях від використання сучасних тренажерів. Фізична підготовка дуже важлива. Це правда. І правильне фізичне навантаження є фундаментом для відновлення, зокрема ходи. Але людина, котра перенесла інсульт, не повинна навчатися заново крутити педалі. Головна мета – повернути їй можливість ходити, сидіти, читати, приймати душ, ходити в туалет, готувати собі їжу тощо.

10 правил, яких варто дотримуватися при реабілітації після інсульту

Забезпечити опорні конструкції (бруси, поручні) – насамперед, у ванній кімнаті, туалеті, біля ліжка пацієнта. Встановити у ванній сидіння зі спинкою, поставити столик біля ліжка комфортної для хворого висоти. Придбати інвалідне крісло (якщо в ньому є потреба). Залишати поруч із хворим компактний сечоприймач (це особливо актуально вночі) та світильник із зручним вимикачем. Обговорити спосіб зв’язку пацієнта з людиною, що доглядає за ним. Це може бути мобільний телефон, спеціальна кнопка тривоги. Не допускати в кімнату хворого тварин (якщо він сам не виявляє бажання поспілкуватися з ними). Пам’ятати про важливість щоденних гігієнічних процедур. Давати ліки відповідно до призначення лікаря, самостійно не змінюючи ні час, ні дози препаратів. Не палити поруч із хворим, не запалювати ароматичні палички та інші нюхові подразники. Контролювати цифри артеріального тиску, щоб вони залишались у межах норми.

Відновлення дрібної моторики

Після інсульту часто страждає дрібна моторика пальців рук – це здатність людини маніпулювати невеликими предметами, передавати, перекладати їх, а також виконувати рухи, що потребують координації роботи рук та зору. Комплекс вправ для відновлення дрібної моторики кисті – дієвий спосіб реабілітації після інсульту.

Вправи на розтяжку (за необхідності виконуються за допомогою здорової руки). Вправи з гумовим м’ячиком, діаметром близько 7 см, або зі шматком терапевтичного пластиліну:

катання м’ячика по стільниці прямою долонею;

стискання-розтискання звичайним долонним хватом і без участі великого пальця;

натискання на утримуваний зігнутою долонею м’ячик великим пальцем;

стискання м’ячика двома сусідніми пальцями;

обертання лежачого у поглибленні долоні м’ячика великим пальцем.

Прикладні вправи – за одне заняття робити 1-3 види по 5-10 хвилин:

розкочування тіста качалкою, ліплення вареників;

ліплення фігурок із пластиліну;

одягання та знімання прищіпок з тримача;

розстановка та пересування шахових фігур та шашок;

гра у нарди;

збирання пазлів;

робота на комп’ютерній клавіатурі та з «мишкою»;

гра на музичному інструменті;

складання монет у стовпчики;

розкладання купки квасолі за кольорами;

збирання зі столу 10 сушених горошин однією рукою та одночасне утримання їх у долоні.

Відновлення ніг

Досить розповсюдженим наслідком інсульту є слабкість та зменшення рухливості ніг.

Перша вправа для ніг для пацієнтів після інсульту — це маршування сидячи. Почніть з сидячої позиції та підніміть свою пошкоджену ногу до грудей. Потім опустіть ногу назад на підлогу. Тримайте спину прямо і контролюйте рух.

Розгинання коліна – це більш складна вправа для ніг. Почніть вправу з сидячої позиції. Витягніть ліву ногу, випрямивши коліно, поки нога не буде паралельною з підлогою. Потім повільно опустіть ногу назад на підлогу, дозволяючи коліну повільно згинатися контрольованим чином.

Наостанок лікарі додають: реабілітація після інсульту – справа довготривала, яка потребує терпіння та витримки. Крок за кроком, збільшуючи навантаження, можна досягти успіхів щодо відновлення постраждалих після інсульту функцій. Але робити це треба поступово, у жодному разі не перевищуючи можливостей хворого.

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