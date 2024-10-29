Відновлення після інсульту: як допомогти сім’ї доглядати за хворим

29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом. За офіційною статистикою, в Україні щороку стається 100-110 тисяч інсультів (понад третина з них – у людей працездатного віку), 20–40% хворих, що вижили, стають залежними від сторонньої допомоги. Хворим після інсульту здебільшого потрібна стороння допомога у повсякденних справах:з їжею, одягом, гігієнічним доглядом за собою. Це вимагає від родичів терпіння та дотримання балансу.
Де в Одесі отримати допомогу сім’ям, в яких доглядають за хворим після інсульту, розповімо далі.
«Родина – головна після лікарів»
Саме так кажуть про період відновлення хворого після інсульту в ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом» (УАБІ). І надають поради, як найкраще організувати відновлення в домашніх умовах, коли можливості дістатися реабілітаційного центру немає.
Людина, котра перенесла інсульт, найчастіше занепадає духом. Родичам необхідно виводити її з цього стану, мотивувати до активного життя, спонукати до дії. Тому що саме дія і бажання до відновлення стають запорукою успішної реабілітації.
У цей період не треба згадувати про помилки минулого – як хворий не прислухався до порад покинути палити та вживати спиртні напої, не виконував призначення лікаря про прийом лікарських засобів для зниження артеріального тиску, зловживав жирною їжею та й взагалі постійно переїдав. Це вже не допоможе, а навпаки, може призвести до того, що хворий не спілкуватиметься з родичами і сприйматиме їх як ворогів.
Не можна також залишати у хворого відчуття того, що він перетворився на великий тягар для родини, який всім заважає жити. Треба слідкувати, що ви кажете у присутності хворого, як саме оцінюєте його стан та перспективи реабілітації.
Помилки підходів до відновлення
Деякі родичі переконані, що уколи та крапельниці вирішують всі проблеми і нічого іншого в період реабілітації робити не потрібно. Це хибний підхід, який інколи навіть ускладнює наслідки інсульту, бо хворому потрібно рухатись, відновлювати функції організму, що постраждав від хвороби.
Інший полярний підхід полягає у завищених сподіваннях від використання сучасних тренажерів. Фізична підготовка дуже важлива. Це правда. І правильне фізичне навантаження є фундаментом для відновлення, зокрема ходи. Але людина, котра перенесла інсульт, не повинна навчатися заново крутити педалі. Головна мета – повернути їй можливість ходити, сидіти, читати, приймати душ, ходити в туалет, готувати собі їжу тощо.
10 правил, яких варто дотримуватися при реабілітації після інсульту
- Забезпечити опорні конструкції (бруси, поручні) – насамперед, у ванній кімнаті, туалеті, біля ліжка пацієнта.
- Встановити у ванній сидіння зі спинкою, поставити столик біля ліжка комфортної для хворого висоти.
- Придбати інвалідне крісло (якщо в ньому є потреба).
- Залишати поруч із хворим компактний сечоприймач (це особливо актуально вночі) та світильник із зручним вимикачем.
- Обговорити спосіб зв’язку пацієнта з людиною, що доглядає за ним. Це може бути мобільний телефон, спеціальна кнопка тривоги.
- Не допускати в кімнату хворого тварин (якщо він сам не виявляє бажання поспілкуватися з ними).
- Пам’ятати про важливість щоденних гігієнічних процедур.
- Давати ліки відповідно до призначення лікаря, самостійно не змінюючи ні час, ні дози препаратів.
- Не палити поруч із хворим, не запалювати ароматичні палички та інші нюхові подразники.
- Контролювати цифри артеріального тиску, щоб вони залишались у межах норми.
Відновлення дрібної моторики
Після інсульту часто страждає дрібна моторика пальців рук – це здатність людини маніпулювати невеликими предметами, передавати, перекладати їх, а також виконувати рухи, що потребують координації роботи рук та зору. Комплекс вправ для відновлення дрібної моторики кисті – дієвий спосіб реабілітації після інсульту.
- Вправи на розтяжку (за необхідності виконуються за допомогою здорової руки).
- Вправи з гумовим м’ячиком, діаметром близько 7 см, або зі шматком терапевтичного пластиліну:
- катання м’ячика по стільниці прямою долонею;
- стискання-розтискання звичайним долонним хватом і без участі великого пальця;
- натискання на утримуваний зігнутою долонею м’ячик великим пальцем;
- стискання м’ячика двома сусідніми пальцями;
- обертання лежачого у поглибленні долоні м’ячика великим пальцем.
- Прикладні вправи – за одне заняття робити 1-3 види по 5-10 хвилин:
- розкочування тіста качалкою, ліплення вареників;
- ліплення фігурок із пластиліну;
- одягання та знімання прищіпок з тримача;
- розстановка та пересування шахових фігур та шашок;
- гра у нарди;
- збирання пазлів;
- робота на комп’ютерній клавіатурі та з «мишкою»;
- гра на музичному інструменті;
- складання монет у стовпчики;
- розкладання купки квасолі за кольорами;
- збирання зі столу 10 сушених горошин однією рукою та одночасне утримання їх у долоні.
Відновлення ніг
Досить розповсюдженим наслідком інсульту є слабкість та зменшення рухливості ніг.
Перша вправа для ніг для пацієнтів після інсульту — це маршування сидячи. Почніть з сидячої позиції та підніміть свою пошкоджену ногу до грудей. Потім опустіть ногу назад на підлогу. Тримайте спину прямо і контролюйте рух.
Розгинання коліна – це більш складна вправа для ніг. Почніть вправу з сидячої позиції. Витягніть ліву ногу, випрямивши коліно, поки нога не буде паралельною з підлогою. Потім повільно опустіть ногу назад на підлогу, дозволяючи коліну повільно згинатися контрольованим чином.
Наостанок лікарі додають: реабілітація після інсульту – справа довготривала, яка потребує терпіння та витримки. Крок за кроком, збільшуючи навантаження, можна досягти успіхів щодо відновлення постраждалих після інсульту функцій. Але робити це треба поступово, у жодному разі не перевищуючи можливостей хворого.
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