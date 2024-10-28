Проверки НСЗУ: что ждет пациентов и больницы Одесской области

На что идут средства?

По программе государственных медицинских гарантийлечебные учреждения финансируются по пакетам оказания помощи по разным направлениям. В этом году Одесская область в целом должна получить восемь миллиардов гривен, сейчас, в октябре, получено уже почти шесть.

— Мы решили проверить, как используются средства при лечении острых мозговых инсультов, острых инфарктов миокарда, при родах и оказании помощи новорожденным в сложных случаях, — подчеркнула Наталья Гусак. — При лечении инсультов и инфарктов, чтобы избежать тяжелых осложнений, инвалидизации и даже смерти пациентов очень важно своевременное (в течение первых суток от начала заболевания) использование тромболитической терапии. Это метод лечения, направленный на растворение тромба внутри сосуда с помощью лекарственных средств — тромболитиков.

Мониторинг показал, что в трех медицинских учреждениях — Любашевской многопрофильной больнице, Дунайской областной больнице (Измаил) и медицинском центре «Медикап» (Одесса) вообще не использовали тромболитическую терапию. В Березовской центральной городской больнице ее получили только 2% больных с ишемическим инсультом, хотя средний показатель применения этого метода лечения в Украине составляет 10%, в мире — 15%.

— Это существенное нарушение условий контрактирования по пакету оказания помощи при остром мозговом инсульте, — сказала Наталья Гусак, — Медицинским учреждениям-нарушителям мы перечислим объем средств за неоказанные пациентам услуги и они вернут их в бюджет.

Кроме того, в Балтской многопрофильной больнице не смогли доказать, что пациенты с подозрением на инсульт или инфаркт, если их привозили ночью, сразу начинали получать необходимую помощь — проходить ангиографию, необходимые анализы, а не оставались без нее до утра.

Руководителям некоторых медицинских учреждений придется объяснять, почему в 2023 году практически не закупались лекарства? К примеру, Ширяевская центральная районная больница закупила лекарств всего на 20 тысяч гривен, Одесский госпиталь ветеранов — на 288 тысяч гривен, а Одесская областная клиническая больница — на 195 миллионов гривен.

Переработал, значит будешь наказан

Проверка НСЗУ выявила значительное, в несколько раз, превышение нормы проведения в течение одной смены УЗ-исследований в одесском консультативно-диагностическом центре №20 и рентген-исследований в Одесском региональном клиническом противоопухолевом центре (бывший онкодиспансер).

С врачами-нарушителями сейчас определяются. Но возникает вопрос: если врачи перерабатывали, то делали они это потому, что очень много пациентов нуждались в УЗ— и рентген-исследованиях, и возможностей имеющейся техники не хватало. Поэтому может не с врачами надо разбираться, а решать вопрос о приобретении дополнительных УЗИ— и рентген-аппаратов?

Врач! Знай своего пациента!

Проверка НСЗУ распространилась и на изучение электронных баз задекларированных пациентов семейных врачей. Сейчас в правоохранительные органы переданы документы по врачу одесского центра первичной медико-санитарной помощи №18, потому что не удалось подтвердить существование аж 77% пациентов, которые имели подписанную с ней декларацию.

Слушая эту информацию, я думала: вот если бы пообщались проверяющие с пациентами, было бы еще интереснее. Потому что большинство семейных врачей значительное количество своих пациентов никогда не видели, хотя и ставили диагнозы по телефону, и выписывали назначения, и отмечали в электронной базе их записи на более-менее регулярные приемы.

Опять мода на кесаревы сечения?

Был период, когда среди рожениц очень популярными стали кесаревы сечения. Похоже, ситуация повторяется.

Проверка НСЗУ обнаружила, что в девяти медицинских учреждениях Одесской области за первое полугодие 2024 года показатель кесаревых сечений составил более 30%. Это одесские роддома №1, 2, 5, 7, городская клиническая больница №10, а также Арцизская центральная опорная больница, Подольская городская больница, Раздельнянская многопрофильная больница, Доброславская многопрофильная больница интенсивного лечения.

Наталья Гусак предупредила: НСЗУ не будет на 2025 год закупать услуги у тех медицинских учреждений, где процент кесаревых сечений больше 25%.

В связи с этим возникают очень сложные вопросы.

Во-первых, если государство не будет финансировать бесплатные роды, кто будет за них платить? В Одессе из пяти роддомов под санкции НСЗУ могут подпасть четыре. А окажется ли городской бюджет способным компенсировать этим медицинским учреждениям отсутствие государственного финансирования? С аналогичными проблемами столкнутся и местные громады в области, чьи лечебные учреждения не будут иметь государственного финансирования. Там это может вообще привести к закрытию родильных отделений. Итак, если средств в местных бюджетах не найдется, за роды придется платить семьям рожениц или самим роженицам.

Во-вторых, можно ли в условиях военного положения резко уменьшать количество учреждений, где женщины будут иметь право на бесплатные роды? В поисках роддомов, имеющих договор с НСЗУ, им придется куда-то ехать, а для беременных — это всегда риск различных осложнений, в частности преждевременных родов и кровотечений.

Многие помнят ситуацию, когда женщина на 36-й неделе беременности ехала из Белгорода-Днестровского района в Одессу. Поездка в маршрутке закончилась для нее родами на Старосенной площади рядом с автовокзалом. Женщине очень повезло, что не было осложнений и все закончилось хорошо. А могло быть иначе. Отсутствие возможности пойти на бесплатные роды увеличит количество таких опасных поездок беременных женщин. Так почему за недоразумения между НСЗУ и лечебными учреждениями должны рассчитываться беременные пациентки?

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