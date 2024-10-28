Проверки НСЗУ: что ждет пациентов и больницы Одесской области

Руководитель Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталья Гусак провела в Одессе пресс-брифинг и рассказала об использовании больницами бюджетных средств, которые должны были обеспечить предоставление пациентам бесплатной помощи.
На что идут средства?
По программе государственных медицинских гарантийлечебные учреждения финансируются по пакетам оказания помощи по разным направлениям. В этом году Одесская область в целом должна получить восемь миллиардов гривен, сейчас, в октябре, получено уже почти шесть.
— Мы решили проверить, как используются средства при лечении острых мозговых инсультов, острых инфарктов миокарда, при родах и оказании помощи новорожденным в сложных случаях, — подчеркнула Наталья Гусак. — При лечении инсультов и инфарктов, чтобы избежать тяжелых осложнений, инвалидизации и даже смерти пациентов очень важно своевременное (в течение первых суток от начала заболевания) использование тромболитической терапии. Это метод лечения, направленный на растворение тромба внутри сосуда с помощью лекарственных средств — тромболитиков.
Мониторинг показал, что в трех медицинских учреждениях — Любашевской многопрофильной больнице, Дунайской областной больнице (Измаил) и медицинском центре «Медикап» (Одесса) вообще не использовали тромболитическую терапию. В Березовской центральной городской больнице ее получили только 2% больных с ишемическим инсультом, хотя средний показатель применения этого метода лечения в Украине составляет 10%, в мире — 15%.
— Это существенное нарушение условий контрактирования по пакету оказания помощи при остром мозговом инсульте, — сказала Наталья Гусак, — Медицинским учреждениям-нарушителям мы перечислим объем средств за неоказанные пациентам услуги и они вернут их в бюджет.
Кроме того, в Балтской многопрофильной больнице не смогли доказать, что пациенты с подозрением на инсульт или инфаркт, если их привозили ночью, сразу начинали получать необходимую помощь — проходить ангиографию, необходимые анализы, а не оставались без нее до утра.
Руководителям некоторых медицинских учреждений придется объяснять, почему в 2023 году практически не закупались лекарства? К примеру, Ширяевская центральная районная больница закупила лекарств всего на 20 тысяч гривен, Одесский госпиталь ветеранов — на 288 тысяч гривен, а Одесская областная клиническая больница — на 195 миллионов гривен.
Переработал, значит будешь наказан
Проверка НСЗУ выявила значительное, в несколько раз, превышение нормы проведения в течение одной смены УЗ-исследований в одесском консультативно-диагностическом центре №20 и рентген-исследований в Одесском региональном клиническом противоопухолевом центре (бывший онкодиспансер).
С врачами-нарушителями сейчас определяются. Но возникает вопрос: если врачи перерабатывали, то делали они это потому, что очень много пациентов нуждались в УЗ— и рентген-исследованиях, и возможностей имеющейся техники не хватало. Поэтому может не с врачами надо разбираться, а решать вопрос о приобретении дополнительных УЗИ— и рентген-аппаратов?
Врач! Знай своего пациента!
Проверка НСЗУ распространилась и на изучение электронных баз задекларированных пациентов семейных врачей. Сейчас в правоохранительные органы переданы документы по врачу одесского центра первичной медико-санитарной помощи №18, потому что не удалось подтвердить существование аж 77% пациентов, которые имели подписанную с ней декларацию.
Слушая эту информацию, я думала: вот если бы пообщались проверяющие с пациентами, было бы еще интереснее. Потому что большинство семейных врачей значительное количество своих пациентов никогда не видели, хотя и ставили диагнозы по телефону, и выписывали назначения, и отмечали в электронной базе их записи на более-менее регулярные приемы.
Опять мода на кесаревы сечения?
Был период, когда среди рожениц очень популярными стали кесаревы сечения. Похоже, ситуация повторяется.
Проверка НСЗУ обнаружила, что в девяти медицинских учреждениях Одесской области за первое полугодие 2024 года показатель кесаревых сечений составил более 30%. Это одесские роддома №1, 2, 5, 7, городская клиническая больница №10, а также Арцизская центральная опорная больница, Подольская городская больница, Раздельнянская многопрофильная больница, Доброславская многопрофильная больница интенсивного лечения.
Наталья Гусак предупредила: НСЗУ не будет на 2025 год закупать услуги у тех медицинских учреждений, где процент кесаревых сечений больше 25%.
В связи с этим возникают очень сложные вопросы.
Во-первых, если государство не будет финансировать бесплатные роды, кто будет за них платить? В Одессе из пяти роддомов под санкции НСЗУ могут подпасть четыре. А окажется ли городской бюджет способным компенсировать этим медицинским учреждениям отсутствие государственного финансирования? С аналогичными проблемами столкнутся и местные громады в области, чьи лечебные учреждения не будут иметь государственного финансирования. Там это может вообще привести к закрытию родильных отделений. Итак, если средств в местных бюджетах не найдется, за роды придется платить семьям рожениц или самим роженицам.
Во-вторых, можно ли в условиях военного положения резко уменьшать количество учреждений, где женщины будут иметь право на бесплатные роды? В поисках роддомов, имеющих договор с НСЗУ, им придется куда-то ехать, а для беременных — это всегда риск различных осложнений, в частности преждевременных родов и кровотечений.
Многие помнят ситуацию, когда женщина на 36-й неделе беременности ехала из Белгорода-Днестровского района в Одессу. Поездка в маршрутке закончилась для нее родами на Старосенной площади рядом с автовокзалом. Женщине очень повезло, что не было осложнений и все закончилось хорошо. А могло быть иначе. Отсутствие возможности пойти на бесплатные роды увеличит количество таких опасных поездок беременных женщин. Так почему за недоразумения между НСЗУ и лечебными учреждениями должны рассчитываться беременные пациентки?
Читайте также: