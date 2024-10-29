Надо ли продолжать финансирование партий в Украине во время войны?

Партии расходуют деньги не по назначению

Почему-то не сомневаюсь в том, что у подавляющего большинства читающих эти строки сограждан совершенно одинаковый ход мыслей в нижеописанной ситуации. Этот п…р (читайте, к примеру, прокурор) «вымутил» себе миллион бюджетных гривен, привычно используя коррупционные методы? А сколько ж это в пересчете украдено у наших фронтовиков дронов-камикадзе? Эта коза драная с парламентским значком недоплатила в госбюджет 10 «лимонов» налога, припрятала, стерва? А сколько ж это на «передок» могло поступить и не поступило 155-мм снарядов?

И о нашей Верховной Раде. Сайт «Обозреватель» сообщил, что кассационный админсуд (составная часть Верховного суда) недавно подтвердил правомерность решения Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о прекращении государственного финансирования политической партии «Голос». Причина – нарушения в отчетах партии за III-IV кварталы 2020 года. Об обнаружении ряда серьезных нарушений у «Голоса» в НАПК сообщили летом 2024 года.

Нарушения нашли в отчетах партии об имуществе, доходах и финансовых обязательствах. В двух квартальных отчетах за 2020 год партия «Голос» внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн. Это стало основанием для прекращения государственного финансирования уставной деятельности партии.

Откуда эта сумма? Ее источники просты, как бачок от унитаза. Оформили «договорняк» с какой-то фирмой на оказание каких-то там услуг. Два раза по миллиону перечисили, а услугами никакими, выяснило следствие, и не пахло. Потом еще двум физлицам каким-то кучу денег перевели «за красивые глаза».

Кстати, до конца 2024 года партия должна была получить более 57 млн грн. Это сумма за два квартала. А сколько ж это месячных окладов бойцов «на нуле»? Если по 100 тысяч, то это 570 человек, а это несколько рот. Вот и выходит: несколько ртов против нескольких рот (народу во фракции «Голос» всего-ничего – 20 нардепов).

Не хочу, чтобы кто-то подумал, что я специально «спустил Полкана» именно на «Голос»: он неприятен мне ровно в той же мере, что и другие наши партии – все без исключения. Кстати, укажу, что НАПК в 2020 году из-за обнаруженных нарушений в отчетах останавливало финансирование «Батькивщины» и «Голоса», а в 2021 году – «Слуги Народа». После устранения этими партиями нарушений НАПК возобновило их финансирование, в том числе и «Голоса». А вот данные с сайта «е правда».

Сколько бюджетных денег уходит партиям

17 января 2024 года НАПК в полном соответствии с законом осуществило ежеквартальный перевод четырем политическим партиям, представленным в парламенте, средства на финансирование уставной деятельности. Наибольшую сумму получила партия «Слуга народа» – 122,57 млн грн. Далее: «Европейская солидарность» – всего 35,38 млн грн (двумя платежами); «Батькивщина» – 23,25 млн грн; и «Голос» – всего 28,91 млн грн (двумя платежами). Таким образом, общая сумма средств налогоплательщиков, которые направили на финансирование партий, составила 210 млн грн.

Отметим, что упомянутые суммы – лишь четверть от того, сколько получат партии в течение года. Дело в том, что платежи на финансирование их деятельности осуществляются ежеквартально. В целом, как свидетельствуют открытые данные, после начала полномасштабной войны по состоянию на конец января 2024 года НАПК перечислило политическим партиям 1 миллиард 369,57 млн грн.

Больше всего досталось «Слуге народа» – 883,61 млн грн, «Европейской солидарности» – 289,44 млн грн, «Батькивщине» – 167,61 млн грн, «Голосу» – 28,91 млн грн.

Не забываем, что «подкармливали» мы, налогоплательщики и «пятую колонну» – политическую партию 9-го созыва – «ОПЗЖ», которая в последний раз получала финансирование от государства 21 января 2022 года. Тогда НАПК перечислило пророссийской партии 33,2 млн грн. Летом того же года ОПЗЖ благополучно запретили.

Короче, дичь какая-то: кто-то сотню гривен от аптеки и от базара отрывает, чтобы на дрон задонатить, а у кого-то «зряплата» парламентская до полуста тысяч дотягивает. Подчеркиваю: ЗРЯплата! Ладно бы, лад в стране был. А то ведь уже столько лет – как пауки в банке. Кто-то понимает, что у наших партий общего с доверившимся им народом!? Я – нет! Да если их самих что-то объединяет, так это только наши деньги. И это во время войны…

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