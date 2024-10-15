Рак молочной железы: как одолеть смертельный недуг

«Страх был, но я его преодолела»

Среди женщин, ожидающих прием врача-маммолога в Одесском региональном клиническом противоопухолевом центре (бывший онкодиспансер), обращаю внимание на приветливую женщину. Это Елена из Сараты, которая согласилась рассказать свою историю:

– Я где-то год назад обнаружила небольшое уплотнение под мышкой. Обратилась к врачу, сделала маммографию, на которой и обнаружилась опухоль. Поначалу была надежда, что она доброкачественная. Я даже успокоилась. Но биопсия показала, что у меня рак и уже с метастазами, очень агрессивная форма. Согласилась на операцию, после которой были еще лучевая и химиотерапия. Лучевую терапию перенесла хорошо. Труднее было с химиотерапией. Немного тошнило, чувствовала сильную слабость, развился стоматит. Но потом состояние улучшилось. Я сейчас тоже принимаю таблетки, чтобы оставаться в ремиссии. Для меня очень важно было то, что вся помощь предоставлялась бесплатно. На платной основе я ее не потянула бы.

– Что бы вы посоветовали женщинам во избежание развития такой страшной болезни?

– В любых обстоятельствах не забывать о себе. После 40 лет, как советуют врачи, проходить маммографию раз в год. И не бояться лечения.

Другая женщина, Галина Прокофьевна, 30 лет работала дояркой. К болезни в свои 72 года относится достаточно иронично:

– На ферме бывает, что скотина не в духе, вот и достается дояркам. Били коровы нас в грудь много раз. Я даже не обращала внимания, считала, что это профессиональные особенности. А оказывается, через десять или даже больше лет это может привести к раку груди. Так у меня и вышло. Спасибо семейному врачу Валентине Сергеевне Заверюхе, которая настояла на моей поездке в противоопухолевый центр. Болезнь уже была давней, поэтому пришлось проходить и операцию, и облучение, и химиотерапию. Самым сложным испытанием стала химиотерапия. Я потеряла аппетит, стала слабой. Но теперь знаю, как на самом деле ко мне относятся дети и внуки. Они все вместе придумывали блюда, которые я захочу съесть.

С грустью вспоминаю подруг, которые не обратились за помощью и ушли из жизни. Пусть женщинам везет на людей, которые своевременно подскажут, что нужно обратиться к врачу-онкологу. Тем более что государство наконец решило позаботиться о женщинах и платит за наше лечение.

Как попасть на консультацию?

Заведующий поликлиническим консультативно-диагностическим отделением центра, кандидат медицинских наук Андрей Супрун, слышавший разговор, отметил:

– В большинстве случаев, когда имела место травма молочной железы, развивается рак. Поэтому, если через месяц после травмы утолщение в железе не проходит, его уже нужно оперировать. Женщины, в чьих семьях имели место случаи рака молочной железы, должны более тщательно контролировать состояние своего здоровья. Следует помнить: на первой стадии заболевания излечивается более 90% женщин, на второй – уже 85%, на третьей – только 60%.

В районах области или в городе Одессе семейные врачи или врачи других специальностей, если у них относительно кого-то из пациентов возникают подозрения на онкологию, выписывают направление на консультацию специалиста-онколога.

С этим направлением на консультацию пациентка может обратиться в любое лечебное учреждение Украины, которое занимается проблемами онкологии. Если она обращается в Одесский центр, сначала нужно пойти в регистратуру, где по направлению оформят карточку пациентки. Она будет иметь как бумажный вариант, так и электронный, и он сразу будет занесен в электронную базу данных. Дальше пациентка идет на прием к нужному ей врачу.

Что гарантирует женщине государство?

Для подтверждения или опровержения подозрений на онкологию пациентка:

получает консультацию онколога;

проходит необходимые анализы;

проходит необходимые исследования – УЗИ, ЭКГ, колоноскопию, маммографию.

Установленный здесь современный маммограф позволяет обследовать женщину с любым размером груди, обнаруживает опухоли диаметром три миллиметра. Если требуются КТ- или МРТ-исследования (этих аппаратов в центре нет), договариваются с подрядчиками о выполнении необходимых обследований пациенток на оборудовании других медицинских центров.

Для женщины весь этот комплекс обследований – и лабораторных, и аппаратных – бесплатный, поскольку за все платит государство. Все результаты обследований заносятся в электронную карточку пациентки. Дальше она может лечиться либо в Одессе, либо поехать с этими результатами в любое медицинское учреждение Украины.

Операции, лучевая и химиотерапия тоже бесплатны

Золотым стандартом лечения онкозаболеваний считается сочетание хирургических методов, лучевой и химиотерапии. К сожалению, многие женщины не знают, что за весь этот комплекс лечебных мероприятий сегодня тоже платит государство.

После проведения операции, в случае необходимости, пациентка проходит курс лучевой или химиотерапии. Есть пациентки, которые проходят длительный курс лечения таблетированными препаратами. От наличия этого лекарства зависит жизнь женщин. Поэтому руководство Противоопухолевого центра постоянно контактирует с НСЗУ, чтобы иметь достаточное количество препаратов для пациенток. Информация о наличии лекарства с учетом сроков их годности находится на стенде в холле главного корпуса центра, а также каждую неделю обновляется на официальном сайте регионального клинического противоопухолевого центра.

Не упускайте возможности сохранить жизнь!

Андрей Супрун подчеркнул, что сегодня есть все возможности для ранней диагностики и успешного лечения рака молочной железы. Главное – вовремя делать маммографию. И даже жизнь в отдаленных районах области не исключает такую возможность для женщин, потому что у центра есть передвижной маммограф. Врачи выезжают в районы, когда есть запрос территориальной громады или семейных врачей.

Более подробную информацию о консультациях и обследованиях в региональном клиническом противоопухолевом центре можно получить по телефону колл-центра +38 (066) 610-00-03 или на сайте https://oood.com.ua