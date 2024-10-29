В Одессе хотят капитально отремонтировать колледж, крышу которого пробил российский дрон

Соответствующий тендер опубликован на днях на сайте государственных закупок ProZorro.

Заказчиком торгов выступило само учебное заведение, обозначенное как «Обособленное структурное подразделение «Одесского технического профессионального колледжа Одесского национального технологического университета» (Одесса, ул. Балковская, 54).

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Согласно условиям тендера, ремонтные работы будут проводиться в учебном корпусе «В».

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет демонтировать и разобрать стены, перекрытия, кровлю и т.д., а также укрепить фундамент, обустроить фасад, провести внутренние и наружные работы.

Работы должны быть завершены до 31 декабря 2027 года. Ожидаемая стоимость работ – 33,35 млн грн.

Аукцион назначен на 13 ноября текущего года. Предложения от потенциальных участников торгов принимаются до этого числа.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля 2024 российская федерация атаковала Одессу дронами-камикадзе. Один из них пробил крышу учебного заведения. В здании были перебиты перекрытия и практически не осталось целых окон.

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