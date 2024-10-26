Преждевременные роды и война: как украинские женщины рожают под угрозой

«Мне говорили: «молитесь, чтобы она выжила»

Иванна Герасимчук, одесская журналистка, рассказывает о своей беременности и родах, которые превратились в настоящее испытание. На первых этапах все шло хорошо, она даже ездила на съемки вражеских попаданий по Одессе, Николаеву и Херсону, не чувствуя никаких симптомов.

«Моя беременность была прекрасна, я чувствовала себя замечательно», – вспоминает Иванна.

Однако на шестом месяце анализы показали повышенный уровень белка в крови. Гинеколог срочно назначила обследование, где диагностировали преэклампсию – опасное для жизни состояние, развивающееся исключительно во время беременности. Это вызвало серьезные проблемы со здоровьем – у Иванны начали отказывать почки, а ребенок перестал развиваться.

«Мне диагностировали гестоз, или поздний токсикоз. Начали отказывать почки. Они выпускали весь белок из организма. Соответственно, страдала я. Как оказалось, я не поправилась, это были просто отеки. И отекала я не только снаружи. Отекали все мои внутренние органы»,

– вспоминает Иванна.

Врачи пытались стабилизировать ее состояние, но через неделю ситуация ухудшилась, и медики решили немедленно провести кесарево сечение, чтобы спасти жизнь матери и ребенка.

«Мне сделали два укола: для нервной системы ребенка и для раскрытия его легких. Потому что в начале 29-й недели ребенок не готов к появлению на свет. И легкие, и глаза недоразвиты, как и нервная система».

9 июня на свет появилась дочка Владислава, весом всего 920 граммов и ростом 36 сантиметров. Она дышала самостоятельно, что стало большим облегчением для родителей.

«Взяла на руки ребенка спустя два месяца после рождения»

Несмотря на поддержку медиков и немалые усилия, Иванна и ее семья столкнулись с новыми вызовами. Владислава не могла нормально усваивать питание через катетеры. Каждую неделю семья вынуждена была тратить по 4 тысячи на специальные системы для внутривенного введения препаратов, а также они переживали из-за постоянной угрозы инфекций и осложнений. Инфекции не удалось избежать. Но справились с ней благодаря БФ «Корпорация монстров», который закупил «антибиотик последней надежды» за 2 тысячи долларов. Одним из самых трудных моментов стало сообщение о возможной операции из-за диагноза некротического энтероколита, который имеет очень высокий риск смертности. Но, к счастью, операция не пригодилась. Впоследствии врачи начали подозревать отек головного мозга, возможную гидроцефалию и другие неврологические осложнения.

«Когда вес был килограмм 400, но уже таких угроз существенных не было для организма, и уже она стабильно воспринимала питание, нас перевели в отделение патологии новорожденных, где уже я смогла круглосуточно быть с ней, налаживать наш общий быт. То есть полноценно взять на руки своего ребенка я смогла только через два с половиной месяца после его рождения».

Сейчас Владислава уже весит 3,7 килограмма, активно развивается и даже ходит в бассейн. Оставшиеся проблемы требуют постоянного наблюдения врачей, таких как нейрохирург и окулист, но семья полна оптимизма.

«У нее остаются кисты в головном мозге, есть проблемы с глазами – отслоение сетчатки. Сейчас оно приостановилось. И в принципе мы на осмотре у педиатра каждые две недели. Мы еще не прививались, потому что для нее это опасно. То, чего я больше всего боюсь, – ДЦП. Нет анализов, которые могли бы сказать, есть он или нет. Это будет понятно, когда ей будет год».

Теперь Владислава развивается в соответствии со своим возрастом, учитывая время, которое она должна была проводить в животе мамы. Сама же Иванна наслаждается материнством и призывает не паниковать даже при сложных диагнозах.

Еще на тему: Бесплатные роды в Украине: сколько на самом деле нужно денег

Имеет ли война влияние на беременность?

С началом войны в Украине в 2022 году многие аспекты здравоохранения претерпели изменения, однако показатель преждевременных родов в большинстве своем остался стабильным. Как отмечают специалисты, в первый год войны количество преждевременных родов несколько возросло, но впоследствии этот показатель вернулся к довоенному уровню. Важным фактором этого является эффективная работа женских консультаций и акушеров-гинекологов на амбулаторном этапе, успешно проводящих профилактику невынашивания беременности, поздних самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов. Это помогает снижать риски преждевременного рождения детей, однако увеличились случаи патологий именно во время беременности, приводящие к оперативным вмешательствам.

«Война создала стрессовую ситуацию для беременных, и это отражается на родовой доминанте. Об этом свидетельствует опыт других стран, где была война. Да, сейчас вырос процент кесаревых сечений в два или три раза, однако в то же время значительно снизился травматизм и заболеваемость новорожденных. И это уравновешивает ситуацию»,

– рассказывает Игорь Шпак, директор роддома №5 в Одессе.

Почему случаются преждевременные роды?

Преждевременные роды могут быть вызваны рядом факторов, среди которых:

гормональные нарушения;

осложненный анамнез;

генитальные заболевания и инфекционные процессы;

дефицит прогестерона, важного гормона беременности, что может приводить к преждевременному открытию шейки матки и наступлению родов;

инфицирование половых путей, что может повлечь за собой преждевременное отхождение околоплодных вод;

многоплодная беременность.

Чем опасны преждевременные роды для малышей?

Стоит отметить, что рождающиеся преждевременно дети, особенно до 28-30 недель беременности, сталкиваются с серьезными рисками для жизни и здоровья.

«К 2006 году почти 99% новорожденных с массой тела до 1 кг не выживали. Благодаря современным технологиям и медицинскому оборудованию, этот показатель значительно улучшился – сегодня около 50% рождающихся с такой массой детей имеют шанс на выживание»,

– говорит Игорь Шпак.

Однако преждевременные роды повышают риск развития тяжелых патологий, таких как детский церебральный паралич, нарушения слуха и зрения.

Где лечат «торопыжек» и что для этого есть в Украине?

Украинские роддома, несмотря на трудности военного времени, продолжают внедрять новейшие технологии и улучшать условия для матери и ребенка. Так, в случае патологических или преждевременных родов роженицу могут транспортировать в роддом, где имеются неонатологические отделения. Там врачи-неонатологи обеспечивают мониторинг, лечение и уход за детьми с низким весом при рождении, врожденными пороками развития, дыхательными и другими нарушениями. Эти места полностью оборудованы системами искусственной вентиляции легких, инкубаторами для поддержания температуры и другими системами мониторинга. Так, например, в 5-м роддоме в Одессе есть специальные инкубаторы, позволяющие безопасно транспортировать ребенка из операционной в реанимацию или укрытие во время воздушной тревоги.

«Мы смогли увеличить количество современных аппаратов, помогающих спасать жизнь новорожденных. Во время войны мы получили два транспортабельных инкубатора для новорожденных, позволяющих перевозить младенцев даже в самых сложных условиях. Это европейский уровень помощи, который позволяет не только сохранить жизнь, но и обеспечить ее высокое качество после рождения».

К тому же роддома осуществляют генетический скрининг на 21 заболевание и скрининг слуха, что дает возможность на ранних этапах выявлять потенциальные проблемы и вовремя их корректировать. А врачи после выписки продолжают контролировать процесс развития детей.

Советы врача: о чем подумать перед беременностью?

Врачи настаивают на том, что перед зачатием оба партнера должны пройти полное медицинское обследование, чтобы исключить наличие инфекций (как бактериальных, так и вирусных), которые могут привести к серьезным осложнениям у новорожденных, таким как врожденные пневмонии, менингиты и другие опасные состояния.

Важно поддержание должного уровня гормонов во время беременности. Врачи контролируют уровень прогестерона, что позволяет предупредить преждевременное открытие шейки матки и развитие преждевременных родов.

Не стоит забывать и о рационе.

«Не спешите летом есть фрукты или овощи, потому что они могут быть обработаны химикатами. Так же и еда в заведениях питания, если почувствовали что-то подозрительное – не надо доедать. Ведь для вашего мужа такой прием пищи может закончиться диареей, а для роженицы – преждевременными родами»,

– рассказывает Игорь Шпак.