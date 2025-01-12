Акцию организовал одесский журналист Леонид Штекель. Ранее он выходил на одиночный пикет против переименования улиц и демонтажа памятников в Одессе. Вместе с ним на пикет вышли еще несколько человек.

Участники акции держали плакаты с надписями «Восстановите памятник Высоцкому», «Никто не заставит одесситов забыть историю города», «Позор» и другими.

«Я был возмущен тем гнусным способом, в который был снесен памятник Высоцкому. Хотя я не любитель этого памятника и прекрасно понимаю, что те люди, которые его установили, далеко не самые лучшие, мягко говоря. Я сам с ними боролся всегда, но дело в том, что памятник человеку, действительно оказавшему огромное влияние на Одессу, был символом совести в годы застоя», – прокомментировал Леонид Штекель.

Пикет длился менее 20 минут, после чего его участники разошлись.

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Источник и фото: Суспільне Одеса