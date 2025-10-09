Ключевые моменты:
- Заместитель главы БЭБ в Одесской области является соучредителем предприятия, работающего на территории квазиреспублики ЛНР.
- Фигурант основал бизнес в Луганской области ещё в 2013 году, но после оккупации региона не только не вышел из него, а продолжал получать прибыль до настоящего времени.
- Вместе с чиновником БЭБ правоохранители задержали предпринимателя из Днепра — его партнёра по тому же бизнесу в «ЛНР».
В Одессе СБУ задержала чиновника БЭБ: что известно
СБУ задержала заместителя руководителя Бюро экономической безопасности Одесской области по подозрению в ведении предпринимательской деятельности в так называемой ЛНР.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Согласно материалам дела, фигурант стал соучредителем предприятия в Луганской области ещё в 2013 году. Однако после вторжения российских войск и оккупации региона он не вышел из бизнеса, а продолжил деятельность и получал с неё прибыль.
Компания на оккупированной территории платит налоги в бюджет РФ и фактически финансирует военную агрессию против Украины. Более того, на сайте компании размещены рекламные публикации с призывами поддерживать армию захватчиков и ссылки на сбор средств для нужд оккупантов.
Чиновник одесского БЭБ вёл бизнес в «ЛНР» не один, а вместе с сообщником — предпринимателем из Днепра. Последний также был задержан правоохранителями СБУ.
В настоящее время им объявлено подозрение, суд решает вопрос об избрании меры пресечения для обоих — содержание под стражей.
