Жители Евгеновки — православные христиане. В воскресенье и по праздникам они идут в церковь. Точнее, едут на автобусе.

— Село длиной восемь километров, а церковь одна, — рассказывает Татьяна Чолак, — Поэтому прихожане за собственные средства приобрели автобус, и он подвозит тех, кому тяжело преодолевать большое расстояние.

Жители Евгеновки, особенно старшее поколение, держат пост и знают множество постных блюд, одно из которых — «Лучник». Его основной ингредиент — лук.

— Если вы возьмете лука больше, чем по рецепту, то «лучник» будет еще слаще, вкуснее, — говорит Татьяна Чолак, мастерица по выпечке.

Она сама никогда не покупает хлеб в магазине — печет, как мать научила.

— Обязательно четверть хлеба отдаю соседке — за упокой души моего мужа, — говорит Татьяна. — Остального мне хватает на неделю, потому что живу одна. Но я не скучаю — занимаюсь шерстью. В нашем селе держат много овец. Я очищаю шерсть от чертополоха, стираю в жидком мыле, чтобы не было запаха, сушу, а потом везу в город Арциз, где есть механическая шерсточистка. Из шерсти шью одеяла — на каждое идет три килограмма сырья. За полгода я сшила 15 одеял — люди заказывают, потому что они очень теплые.

Ингредиенты

На 250 г воды:

дрожжи — 10 г

сахар — 1 ст.л.

масло — 100 г

мука — 0,7 кг

репчатый лук — 0,5 кг

картофель — 250 г

соль, паприка, черный перец — по вкусу.

Приготовление

В небольшое количество теплой воды добавить дрожжи и сахар. Через 20 минут добавить столовую ложку масла, стакан воды, всыпать муки — сколько возьмет, тесто должно быть мягким.

Пока тесто подходит, накрошить минимум полкилограмма лука и 250 граммов картофеля.

Лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета, добавить картофель и тушить 5 минут. Посолить, добавить паприку, черный перец.

Форму для запекания смазать растительным маслом. Тесто раскатать в большую лепешку — больше, чем форма. Выложить охлажденную начинку и завернуть ее сверху слоем теста. Смазать растительным маслом.

Запекать в духовке 45 минут при температуре 170-180 градусов.

Приятного аппетита!

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