Хороший кок — важное лицо на судне, а она была одним из лучших. Хотя, как рассказала женщина, готовить на корабле намного сложнее и тяжелее, чем на суше, и без любви к морю с этим не справиться.

С камбуза — в колхоз

В родную Демидовку морячка вернулась с надеждой — брак в Одессе не сложился. Родив первенца, Надежда Шевченко почти сразу пошла работать завфермой колхоза «Победа».

Работала вдохновенно, и частенько со своими доярками выходила в передовики колхозного производства.

Вскоре и семейная жизнь сложилась — полюбились с местным конюхом Валентином Вуженко, который принял ее сына за родного и с которым еще прижили мальчика и девочку.

После реорганизации колхоза женщина сначала трудилась с мужем в сельхозпроизводственном комплексе «Демидовское», потом — продавщицей в сельском магазине.

Вместе с тем Надежда и часто готовила на свадьбах, готовила вкусные блюда для банкетов. И до сих пор она славится в селе как мастерский кондитер.

«Золотой» запас — отара овец

В Демидовке только Валентин Вуженко и Надежда Шевченко владеют парой лошадей.

Еще когда мужчина работал ездовым, его премировали лошадью. С тех пор лошади — его домашние любимцы и помощники, без которых сложно справиться с хозяйственными делами. Также любят лошадей пятеро внуков демидовской четы.

— Без лошадей в селе никак не обойтись, — утверждает Надежда Шевченко, — Техники фактически нет, поэтому подводой сено возим, которое заготавливаем в степи и по крутоярам, доставляем кукурузу и картофель с огорода, который также лошадками обрабатываем. Раньше больше времени тратилось на заготовку кормов для скота, потому что имели еще и корову и бычка. Теперь удерживаем только десяток овец. Наше стадо — это, так сказать, наш банк, «золотое руно», потому что на пенсию не проживешь. Я получаю 4100 гривен, а муж заработал всего 2700.

Чтобы отопить дом, частенько собираем сухостой в лесополосах, потому что дрова тоже дорого стоят. Поэтому приходится лошадок эксплуатировать, которые, к счастью, не нуждаются ни в бензине, ни в маслах, ни в запасных частях, а только в хорошем уходе и ласке.

Часто земляки просят Валентина Вуженко за символическую плату или магарыч забороновать их огороды, перевезти какой-то груз. А иногда соглашается и таксистом поработать: завезти кого-то из земляков в Любашевку побазарить, потому что нанять легковушку за полтысячи гривен многим не по карману. Поэтому частенько на любашевских улицах можно услышать цокот подков пары вороных и скрип старенькой телеги, на которой важно едут по делам вежливая бабушка Надежда с мужем Валентином и пассажирами.

Читайте также: