Ключевые моменты:

В Одессе донорская кровь остается в дефиците

Доноры называют главными проблемами мифы и слабую коммуникацию

Часть потенциальных доноров выбирает платную сдачу плазмы

Во время войны потребность в крови остается стабильно высокой

Во время войны потребность в донорской крови остается высокой. В то же время в Одессе донорство до сих пор часто остается разовой акцией, а не привычкой. Журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко пообщалась с донорами и выяснила, почему городу не хватает крови, какие мифы отпугивают людей и что может изменить ситуацию.

Донорство «за компанию» как способ изменить жизнь

В прошлом году мы рассказывали о Глебе Лушкине — человеке, для которого сдача крови стала осознанной привычкой. Однако, как показывает время, ситуация в Одессе почти не изменилась. Донорство остается стихийным: люди приходят в больницы только в критические моменты или «за компанию», а стабильная культура донорства так и не сформировалась.

Для многих друзей Глеба именно его пример стал толчком к донорству. Андрей, один из них, признается: раньше к сдаче крови относился скептически, но изменил мнение, попробовав сделать это вместе с друзьями.

— Это оказалось совсем не сложно. Немного дисциплины в питании — меньше соленого и копченого — и здоровый сон. После процедуры я почувствовал прилив сил, будто организм «перезагрузился» и запустил механизм восстановления. К тому же это отличный стимул следить за своим телом: после того как начал сдавать кровь, я изменил рацион и похудел на 7 килограммов, — рассказывает Андрей.

Почему в Одессе не хватает доноров крови?

Несмотря на искреннее желание помогать, доноры сталкиваются с системными проблемами. По мнению Андрея, это:

Нехватка коммуникации. Временные затраты. Конкуренция с частными компаниями.

— На мой взгляд, государство недорабатывает в вопросе популяризации донорства, — говорит Андрей. — Больницы постоянно сообщают, что нужна кровь. И даже если представить, что я бросаю работу и еду в больницу, не факт, что успею доехать и сдать кровь, потому что это требует немало времени. Поэтому рассчитывать только на добровольных доноров не стоит — в начале войны их было много, а сейчас количество уменьшилось. Усугубляет ситуацию и платная сдача плазмы крови, которую предлагают частные компании. Ведь потенциальные доноры идут туда, чтобы получить до 650 гривен за одну сдачу, в отличие от бесплатной сдачи в государственном учреждении.

Страх и мифы: почему одесситы не идут сдавать кровь

Сергей, который стал донором по совету друзей, вспоминает, как окружающие пытались его отговорить.

— Мне рассказывали страшилки об инфекциях и опасностях. Эти стереотипы настолько живучи, что люди боятся идти на станцию переливания крови, даже не пытаясь найти достоверную информацию.

По его мнению, проблема в том, что социальная реклама донорства в Украине недостаточно развита. Мало примеров, когда крупный бизнес или лидеры мнений системно поддерживают это дело.

Разрушаем мифы: почему сдавать кровь безопасно

Если вы все еще сомневаетесь, пора развеять главные страхи о сдаче крови:

Это опасно? Нет. Сегодня используются только одноразовые стерильные системы. Вы не можете заразиться какой-либо инфекцией.

Нет. Сегодня используются только одноразовые стерильные системы. Вы не можете заразиться какой-либо инфекцией. Нужна только редкая кровь? Нужны все группы крови. Чем распространеннее ваша группа, тем чаще она требуется в больницах.

Нужны все группы крови. Чем распространеннее ваша группа, тем чаще она требуется в больницах. Это больно? Единственный неприятный момент — укол иглой. Это гораздо менее болезненно, чем обычный бытовой порез, а сама процедура длится всего около 10 минут.

Единственный неприятный момент — укол иглой. Это гораздо менее болезненно, чем обычный бытовой порез, а сама процедура длится всего около 10 минут. Это вредит здоровью? В организме взрослого человека содержится около 5–6 литров крови. Забор 450 мл — безопасное количество, которое организм быстро восстанавливает благодаря естественным механизмам регенерации.

Что нужно изменить в донорстве?

Доноры уверены: ситуацию не спасут отдельные энтузиасты. Нужна государственная стратегия — от обучения важности донорства еще в школе до реальных льгот для предприятий, которые поощряют своих сотрудников сдавать кровь.

Сегодня, в условиях войны, потребность в крови остается постоянной. Это не просто медицинская процедура, а осознанный выбор каждого, кто хочет быть полезным своей стране. А вы уже сдавали кровь в этом году?

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