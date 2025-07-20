Ключевые моменты:

Художница из Израиля Зоя Север реализует в Украине арт-проект «Окно в мир» — дети разрисовывают укрытия в больницах и школах;

В Одессе проект воплотили в педиатрическом отделении медцентра ОНМедУ: укрытие стало ярким и похоже на игровую зону;

Цель – помочь детям психологически легче переживать воздушные тревоги, переключая внимание на творчество;

Проект поддерживает Посольство Израиля. Автор призывает одесситов и творческие учебные заведения присоединяться к инициативе.

Мечтаем и рисуем вместе

Художница реализует проект о мирной жизни — «Окно в мир», суть которого в том, чтобы дети разрисовывали стены укрытий. Он начинался в одном из киевских лицеев, а затем распространился на детские больницы и школы в Харькове, Василькове, Днепре, Запорожье.

В Одессе местом реализации проекта выбрали педиатрическое отделение многопрофильного медцентра ОНМедУ. Зоя Север пообщалась с пациентами больницы – дети проходят лечение от заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, гастритов. Она узнала, что именно они хотели бы нарисовать и увидеть в укрытии. Далее на протяжении трех дней шла работа художницы и ее маленьких помощников. В результате укрытие преобразилось — теперь оно больше похоже на яркую игровую зону.

Главное — переключить внимание ребенка

– Детям довольно тяжело находиться в замкнутом пространстве укрытия, – говорит директор многопрофильного медицинского центра ОНМедУ Олег Подуст. – Чтобы они не были напуганы, их нужно на что-то переключить. Разрисованное укрытие — это форма арт-терапии, которая действительно способна отвлечь ребенка от плохих мыслей и помочь спокойно пережить время тревоги.

Найдутся ли последователи?

Зоя Север реализует свой проект при поддержке Посольства Израиля в Украине. Глядя на радостные, улыбающиеся лица детей, принимавших участие в росписи, невольно вспоминаешь укрытия в других детских лечебных учреждениях и школах Одессы, где дети видят лишь серые стены.

Почему так? Неужели в городе, где в нескольких учебных заведениях профессионально готовят будущих художников, декораторов, гримеров, костюмеров, дизайнеров, не найдутся желающие встретить детей с теплом и превратить укрытия в сказку? Зоя Север предложила одну идею, но их может быть множество – фантазии детей, герои любимых мультфильмов, фильмов, книг… Это было бы интересно даже взрослым.

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