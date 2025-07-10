Мифы и страхи о донорстве

34-летний Глеб Лушкин задумывался о донорстве давно, но родители отговаривали — это опасно, потому что можно инфицироваться гепатитом, поймать СПИД. И вообще — зачем брать дополнительную нагрузку на организм? Итак, его родители находились в плену мифов, страхов и предвзятого отношения к донорству, которое, к сожалению, существует и сегодня.

Глеб Лушкин

Но парень не отказывался от своей мечты стать донором. Первый раз он пошел сдавать кровь в одесскую железнодорожную больницу. Больно не было совсем, да и после сдачи чувствовал себя хорошо — было ощущение легкости, ясности мышления. Рассказал об этом родителям. Мать выглядела обеспокоенной, потому что понимала: сын от своего намерения не отступится. Потом еще несколько раз Глеб сдавал кровь, когда искали доноров.

Случай, который изменил все

Окончательное решение о том, что он будет донором, пришло к Глебу после одного случая. Молодой спортивный парень, который, как и Глеб, работал фитнес-тренером, заболел раком крови. Возникла потребность в достаточно редкой группе крови — 4-й с отрицательным резусом. Глеб сразу поехал в Областную клиническую больницу, пообщался с мамой больного и сдал для него кровь.

— Я не мог понять, почему спортивный, красивый парень, который ведет здоровый образ жизни, имеет такой страшный диагноз, — говорит Глеб. — Мне очень хотелось ему помочь, но через две недели парень ушел из жизни. И тогда я уже окончательно решил, что стану донором на постоянной основе, чтобы помогать другим, тем, кто оказался на грани жизни и смерти.

Донорство в Одессе остается эпизодическим

Больше всего Глеб обеспокоен тем, что донорство у нас остается эпизодическим. Что-то произошло, в соцсетях звучат призывы прийти и сдать кровь, люди откликаются, а потом — тишина. Аналогично и на День донора — на станции переливания крови приходят группы людей из учебных заведений, учреждений, фирм. А потом наплыва уже нет.

— Помните, как в 2019 году после пожара в колледже на улице Троицкой возникла большая потребность в крови? — спрашивает Глеб, — Тогда тоже много людей пошло на станцию переливания. Но мало кто из них остался и стал донором на постоянной основе. По моему мнению, крови и ее препаратов не бывает много. Надо иметь запасы, чтобы когда возникают критические ситуации, не бить тревогу и не созывать всех на сдачу крови. Поэтому пропагандировать донорство надо еще со школы. Потому что за десять лет ничего не изменилось — дети, как и раньше, первую информацию получают от родителей. А те, в свою очередь, опасаются донорства, считают это рискованным и не обязательным занятием. Так в стране, которая ведет войну и каждый день имеет пострадавших и раненых, не должно быть.

Напомним, что недавно во время прилета Одесская областная станция переливания крови тоже пострадала. Но ее работа быстро была восстановлена, постоянные доноры по-прежнему по расписанию приходят сдавать кровь. И лишь информация на сайте станции «Внимание! Потребность во всех группах и резусах крови» отражает нынешнее положение дел, когда их усилий уже оказывается мало. Нужны новые люди, много новых доноров, которые будут приходить сюда не эпизодически, а постоянно.

«Неужели сложно потратить час своего времени, чтобы сдать кровь?»

Я поинтересовалась у Глеба, как друзья относятся к его «хобби», не считают ли это лишним ограничением в привычках и предпочтениях?

— А какие ограничения? — удивился Глеб. — Здоровый образ жизни и отказ от плохих привычек я выбрал еще раньше. Неужели сложно раз в два месяца потратить час своего времени, чтобы сдать кровь? Или раз в месяц сдать плазму крови? У меня всего было 54 сдачи за 10 лет. И не только на областной станции переливания, которая стала моим любимым местом сдачи крови, но и в онкогематологическом отделении детской областной больницы и в военном госпитале. Донорство вдохновляет, потому что получаешь больше, чем отдаешь. Это, на мой взгляд, самый простой путь помочь ближнему.

Донорство подталкивает к занятиям спортом, к правильному питанию, разумному отношению к алкоголю. Это полезно со всех точек зрения, настаивает Глеб.

— Поэтому свое хобби не считаю какой-то жертвой. Это скорее более жесткая самодисциплина — вовремя посещать станцию переливания. У меня это уже по расписанию происходит.

Донор по жизни

Размышляя о дальнейших перспективах, Глеб говорит о том, что будет донором столько, сколько позволит состояние организма. Возрастных ограничений сегодня уже не существует, поэтому главное — оставаться здоровым. Выступает за регулярное, бесплатное, а главное — самостоятельное и сознательное донорство, без принуждения.

Он был членом общественной волонтерской организации «Агенты крови», которая привлекает к донорству новых людей. Сейчас уже на своем примере доказывает, что донорство полезно и для здоровья самого донора, и для нужд общества. Продолжает делать все для того, чтобы количество постоянных доноров увеличивалось, потому что потребность в крови и ее препаратах существует всегда. И ее, ради защиты людей, надо постоянно удовлетворять.

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