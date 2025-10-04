Торжественное подведение итогов конкурса читательских отзывов

Во Всеукраинский день библиотек Музей книги Одесской национальной научной библиотеки (ОННБ) стал настоящим местом вдохновения. Несмотря на осенний ливень, что стучал по окнам, словно пытаясь заглушить радость, зал наполнился теплом человеческих голосов, шелестом страниц.

Здесь, среди полок с редкими изданиями, где время будто шепчет истории, состоялось торжественное подведение итогов конкурса читательских отзывов «Книголюб-2025». Это не просто событие — это праздник души, где книга оживает, а слова становятся крыльями.

Музыкальные выступления, звучавшие во время события, стали настоящим подарком — нежные мелодии, словно из книг, где герои находят друг друга вопреки буре.

Конкурс, основанный в 2011 году как партнёрский проект ОННБ и Ротари клуба «Одесса-Ришелье», при поддержке Национального союза писателей Украины, библиотеки для юношества, сети ЮНЕСКО «Одесса — город литературы», банка «Південний» и «Енни Фудз», — это не просто традиция. Это мост между поколениями, где молодёжь делится эмоциями от современных новинок, а взрослые вспоминают классику, что сформировала их.

В этом году к нему присоединились книголюбы со всей Украины — от одесситов до читателей из Прикарпатья, Волыни, Черниговщины, Киева, а также вынужденные переселенцы. Даже наши защитники присылали отзывы с фронта, доказывая: книга — это оружие, что не ржавеет.

В 2025 году оргкомитет конкурса получил 72 отзыва, а самыми читаемыми авторами стали — Сергей Жадан с книгой «Интернат» (Черновцы: Meridian Czernowitz, 2017), Андрей Курков «Самсон и Надежда» (Харьков: Фолио, 2021) и Юрий Андрухович «Московиада» (Львов: Изд-во Старого Льва, 2023).

«Ресурс нашего сопротивления»

Атмосфера была пронизана теплом, словно в семейном кругу. Генеральный директор ОННБ Ирина Бирюкова обратилась к участникам события:

— Мы воспринимаем стремление не сдаваться обстоятельствам, тяжёлым условиям. И продолжаем работать. Ведь книга — это ресурс нашего сопротивления, нашего развития, наша надежда. Молодое поколение будет читать, а мы будем открывать новые издания, новые голоса…

А культуролог Татьяна Ананченко, член жюри из гостиной «Дивослово», поделилась впечатлениями, словно раскрывая сокровище:

— В этом году я была поражена количеством и разнообразием предпочтений. Люди писали не просто эмоции, а рекомендации — читать или нет. Это как диалог с душой автора, что вдохновляет на новые страницы.

Благодарность лилась рекой: от вдохновителя Виктора Денисова — за стипендии, что становятся крыльями для молодых талантов, до «Енни Фудз» — за угощения, что подслащают победу… Событие ещё раз напомнило: чтение — это путешествие. Ведь в такие моменты понимаешь: конкурс — это не про награды, а про связь, где книга становится мостом над пропастью времени и расстояния.

Дипломы ― лучшим

И вот кульминация — награждение, где каждое имя звучало как музыка, а аплодисменты — как дождь счастья.

Третье место и диплом третьей степени заняла Леся Мельничук.

Второе — у Валерии Осиповой, ученицы 11 класса, чьи работы о современной и классической украинской прозе поражали глубиной:

— Спасибо за эту радость! Не мне хвала, а учителям — они открыли мне мир слов.

А первое место — у Лейлы Черкезовой, постоянной участницы, чьи отзывы на украинскую литературу полны огня души.

Во время праздника звучали самые тёплые слова благодарности: украинской армии — за защиту, библиотекарям — за вдохновение, детям — за слово, что вдохновило.

«Книголюб» ― не просто конкурс. Это праздник, где книга шепчет: мы сильнее бури. В то время, когда мир качается, Одесса напоминает: чтение — это любовь, что не умирает. Спасибо всем, кто пишет, читает, поддерживает. Ведь в сердце Одессы книга — это вечное пламя…

Читайте также:

Фото автора