Ключевые моменты:
- Бювет на улице Дальницкой временно не работает с 4 октября;
- Ближайший бювет расположен в Прохоровском сквере;
- Всего в Одессе 16 бюветных комплексов с разной глубиной скважин (80–120 м).
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, это связано с необходимостью проведения ремонтных работ.
Ближайший бювет находится в Прохоровском сквере.
Администрация Коммунального предприятия «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения за временные неудобства.
Как сообщалось ранее, в Пересыпском районе, на улице Героев обороны Одессы, 60В, завершено строительство нового бюветного комплекса – второго качественного источника питьевой воды в густонаселенном районе города
На территории Одессы расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании КП «Сервисный центр». Вода из скважин подается свободно и доступна каждому.