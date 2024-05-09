В гости — в Кулевчу: о селе творческих людей и доброжелательных соседей

Для меня село Кулевча Белгород-Днестровского района является оазисом болгарской культуры в Буджаке. Для многих других людей Кулевча — это место, куда приезжают исповедоваться, причащаться и исцеляться.

Колония Кулевча была основана в 1830 году на территории бывшей Буджакской орды на остатках татарского поселка у реки Хаджидер. Основателями поселения были болгары, эмигрировавшие из Румелии (территория современной Болгарии) после Кюлевчанской битвы, состоявшейся 30 мая 1829 года во время очередной русско-турецкой войны.

Кулевча в Бессарабии была названа в честь победы над османами вблизи поселка Кюлевча. Общее количество жителей на время создания села составляло 380 человек. В 2001 году население составляло 4032 человека. В 1945 году название села изменили на Колесное. А в 1995 году было возвращено историческое название Кулевча.

Об известных людях села

Известна Кулевча талантливыми людьми. В одной статье всех не перечислить, но о делах некоторых все же вспомню.

Известный художник Владимир Афанасьев родом не из Кулевчи, но одна из его картин именно о том, что происходит именно в этом селе. Называется она «Роспись декоративных тыкв (картунок) в Кулевче». А родоначальником создания этих картунок является Илья Златов — педагог, художник и мастер прикладного искусства, известный далеко за пределами Украины. О нем «Одесская жизнь» уже рассказывала на своих страницах. В его коллекции картанок — 126 изделий: бутылочки, конфетницы, посуда для хранения соли, круп, для ложек-вилок, гнезда для птиц и прочее. Поэтому Кулевча имеет шанс стать первым в Украине селом, в котором есть музей картунок. Уверена, что после победы Украины этот вопрос одним из первых станет на повестку дня.

Создает Илья Златов еще и картины в своем особом стиле. Вот посмотрите на картину «Подготовка к празднику». Она захватывает своим реалистичным сюжетом и знакомыми каждому жителю сельской местности образами. Именно так все происходит перед каждым большим праздником в болгарских селах. Интересно, что картина сегодня хранится в Германии. Ее выкупила жительница этой страны, потомок немецких переселенцев, которые до Второй мировой войны жили неподалеку — в поселке Сарата.

Другой известный кулевчанец Василий Каралийский создал этнографический комплекс «Болгарский двор» на месте жилого дома своей семьи. В нем каждая вещь сохраняет дух старины, времени наших бабушек и дедушек. Этот дом — большое достояние семьи Каралийских и интересен многим туристам, которые с удовольствием посещают его и погружаются в старинную болгарскую культуру. Несколько лет назад Василий написал и издал книгу «История семьи Каралийских», в которой описал всех членов своего рода и интересные истории из жизни, связанные с ними.

Здесь знают, что ближайшие родственники — это соседи

Известны кулевчане и своим веселым нравом. Как доказательство на века осталось творчество Дмитрия Караулана, автора юмористических зарисовок, описывающих тяжелые, но наполненные тонким юмором и жизненными истинами будни болгар.

Важной, по моему мнению, также является культура добрососедства среди жителей этого замечательного села.

— Ближайшие родственники — это соседи. Пока родственники соберутся на какое-то событие, соседи уже во дворе и помогают по полной. Они всегда рядом — и в радости, и в горе. С ними веселее работать и отдыхать после трудового дня на известной в Кулевче «балачке» («балачка» — место важных и повседневных переговоров. — Прим. авт.), — делится кулевчанка и владелица личной «балачки» Елизавета Златова.

Большие окна — открытые люди

Еще одна особенность местных жителей — в их не такой законсервированной патриархальности, которая наблюдалась в большинстве болгарских поселений.

Здесь дети всегда могли выбирать профессию сами, по собственным предпочтениям, а не по желанию родителей. Возможно, поэтому село отличается большим количеством творческой молодежи. Среди выходцев села — много художников, певцов (есть даже оперный), музыкантов.

Да и в быту куливчанцев есть свои особенности — они, в отличие от жителей соседних сел, обязательно устанавливают на фасаде домов два больших окна. Это совсем не присуще большинству домов болгар и, видимо, говорит о большой открытости людей, которые живут в этих домах.

Также во всей округе известны кулевчанские мастерицы, которые и одеяло могут сшить из натуральной шерсти, и изысканное платье создать с помощью небольшого крючка и ниток.

Конечно, я далеко не все смогла здесь описать и не обо всем еще знаю, поэтому хочу просто посоветовать вам как-то приехать в это село, хоть и проездом на несколько часов. Пройтись по его ухоженным улочкам, пообщаться с хорошими людьми, полюбоваться палисадниками, которые есть возле каждого дома, где в теплое время года ощущаются насыщенные ароматы цветочных растений, и обязательно загадать желание у красивого фонтана в центре села. Одно мое уже там исполнилось. Пора загадывать новые!

Кулевчанские чудеса

Свято-Николаевская церковь в Кулевче известна чудесами, природу которых объяснить не может никто. Начались эти чудеса более десяти лет назад. Когда реставрировали икону Георгия Победоносца, то на внутреннем стекле обнаружили отпечатки контуров изображений святых.

Несколько лет назад на праздник Троицы прямо в киоте иконы Казанской Божьей Матери без земли и воды расцвели белые лилии.

А на Голгофском кресте капли мира периодически появляются и по сей день — его собирают и раздают прихожанам.