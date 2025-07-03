Два пруда и самое ценное дерево

Станция расположена на улице Виноградной, и уже через сетку просматривается пышная красота дендропарка.

С обеих его сторон находятся два небольших пруда. Один из них заселили лебеди и утки, а в другом живут стаи золотых рыбок и кои (карпов).

Ландшафтным дизайном здесь занимается заведующая дендропарком и методист Ольга Макарова.

— Среди деревьев наиболее ценные для нас гинкго билоба. Мы их вырастили из семян, которые были собраны детьми 24 года назад. А из цветов стараемся сажать неприхотливые растения, которые выдерживают жару, — рассказывает Ольга.

Итак, прогуляемся по парку.

Вот группка туй стоит, как праздничные свечи, а перед ними — нежные цветы. На другом участке — акцент на розах, перед которыми милая фиолетовая лаванда. А вот дальше как экзотическое украшение — кныфофия.

Работники станции даже сделали тропинку из пеньков, чтобы аккуратно пройти цветущий коврик. И вот сюрприз — пушистый ковыль, который под солнечными лучами выглядит золотистым.

— В дендропарке высажено много злаковых — мискантус, пеннисетум, овсяница. Мы создали природный сад, в котором основными являются деревья и кустарниковые растения, все остальное — приятное дополнение, — объясняет заведующая.

Выходим из дендропарка, чтобы посмотреть на обитателей мини-зоопарка.

Почему аисты не хотят улетать, а обезьяны попали в новости?

Здесь нас встретила директор Измаильской станции юннатов Людмила Филобок.

— Почти 12 лет на станции живут аисты, которые даже не собираются никуда улетать. Один аистенок был спасен бывшим директором станции Ларисой Остряковой — она его выкормила и смотрите, какой красавец вырос. На станции юннатов есть еще птицы, которых люди спасли и принесли к нам. Одна лебедка попала в рыбацкую сеть, ее раненую привезли в мини-зоопарк. Другая запуталась в проволоке и упала во дворе дома. Повезло, что хозяева вовремя заметили и привезли ее раненую нам.

Озорники обезьянки, которые приехали сюда из Одесского зоопарка, уже становились героями местных новостей — они любят устраивать прогулки по территории станции.

— У нас около 60 видов животных и птиц, всего три сотни жителей, — продолжает экскурсию Людмила Филобок, — Лисичка Афина приехала из Тузловских лиманов. Она пережила операцию после попадания в капкан и в природе не смогла бы выжить, поэтому работники привезли ее к нам.

Уже более пяти лет у нас живут дикобразы Герой и Красавица. Есть три вида павлинов — всего 15 птиц.

Жители станции привыкли к посетителям — не боятся подходить близко и угощаются вкусностями. Хотя некоторые совсем не обращают внимание на людей. Вот енот деловито поднимается по ступенькам, посмотрел и снова вниз. А сипуха сверху осматривает все вокруг. Есть и уголок для маленьких — мышат, кроликов, шиншиллы, ежика и морских свинок.

Встревоженные войной

Работники постоянно наблюдают за поведением животных. В начале большой войны они заметили, как индейка при воздушной тревоге звала свою малышку и беспокойно вглядывалась в небо. Теперь животные привыкли к новым реалиям, но забота и ласка здесь остаются неизменными.

В летние каникулы дети постоянно приходят на станцию юннатов и помогают работникам: поливают цветы, кормят животных, а также, с разрешения директора, организовывают пикники. Здесь всегда уютно, поэтому посетители охотно проводят свободное время на станции, делают фотографии и рисуют животных, которые с удовольствием позируют.

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