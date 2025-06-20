Ключевые моменты

В ночь на 20 июня 2025 года Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Один человек погиб, 14 получили ранения.

В городе разрушены жилые дома и учебные заведения.

Одесситы едва приходят в себя после ужаса, который пережили этой ночью

Возле четырехэтажного дома было около четырех прилетов, рассказали жители. Почти во всех квартирах взрывной волной выбило окна.

Во время тушения пожара в этом доме, на спасателей обвалились элементы конструкций, в результате пострадали трое из них. Сейчас они находятся в больнице в стабильном состоянии.

Во дворе было припарковано около много машин, все они повреждены в разной степени.

В 23-этажном доме разрушены верхние этажи, фасад выбило внутрь квартир.Ударной волной наружные стены буквально вдавило в помещения.

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Три квартиры полностью разрушены. Внутри разбросаны обломки бетона вперемешку с личными вещами жильцов.

Жители пострадавших домов надеются на компенсации от государства, ведь убытки — колоссальные.

Сейчас на месте ликвидации последствий в Приморском и Хаджибейском районах городские власти развернули оперативные штабы. Сотрудники райадминистраций принимают заявления на оформление материальной помощи.

Также в городе пострадали здания Одесского политеха и Одесского Национального университета пищевых технологий.

Напомним, в городе было зафиксировано как минимум десять прилетов. Один человек погиб, еще 14 получили ранения разной степени тяжкости.

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