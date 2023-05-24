Сарата: поселение в Одесской области 200 лет назад основали немецкие колонисты

К подножию памятника основателям Сараты на Лютеранском кладбище ежегодно кладут свежие цветы. После депортации немцев в 1940 году кладбище с могилами первых немецких переселенцев было полностью разрушено. Но современники стараются по крупицам восстанавливать историю. Память обладает великой силой – она делает нас более ответственными и вселяет в нас надежду!

Сарата — уникальный городок. В свое время ей повезло с удивительно деятельными основателями — выдающимися религиозными реформаторами Игнацем Линдлом и Кристианом Вернером. За неполных два года, которые они находились в Сарате, эти люди создали экономически развитое поселение и духовную общину, основанную на христианских принципах.

Чуть больше 200 лет назад благодатный Буджак стал убежищем и для странствующих немецких колонистов, которые по призыву императора Александра Первого, с целью экономического освоения северо-западного побережья Черного моря, прибыли в пустынные земли.

10 марта 1822 года недалеко от ночного привала они соорудили алтарь из нескольких камней. И с молитвой пастора Игнаца Линдла основали поселение под названием Сарата.

Из письма одного из колонистов (от 27 мая 1822 года), опубликованного Г. Далтоном, известно, что 1 апреля в Сарату прибыло 50 повозок с переселенцами. К концу 1822 года в Сарату переселились еще 40 католических семей из Баварии и столько же лютеран из Вюртемберга (по некоторым сведениям — до 10000 человек). Каждая семья получила от царского правительства по 60 десятин земли. Кроме того, колонистам выдавалось по 2 тысячи рублей на семью для сооружения жилищ и хозяйственных помещений, приобретения скота и инвентаря. Одновременно они освобождались на 50 лет от уплаты налогов, а мужчины — от рекрутской повинности.

За первый год существования Сараты было построено 100 домов, работала школа, приют, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

В 1840 году на средства мецената Кристиана Фридриха Вернера была построена лютеранская кирха. В ней был установлен орган. Подобно многим протестантским храмам, она отличается сдержанным и простым внешним видом, практически лишена отделки. Среди декоративных элементов бросаются в глаза лишь четыре колонны в греческом стиле, которые украшают фасад.

Лютеранская кирха в Сарате на момент основания была единственным храмом с органной музыкой на всю область. Ровно сто лет церковь служила прихожанам по своему предназначению – была центром духовного становления Бессарабии.

Во времена советской власти она утратила свою религиозную составляющую и выполняла роль культурной институции.

В 1995 году работа кирхи была восстановлена за средства Общества бессарабских немцев во главе с Эдвином Кельном. В данный момент богослужения в ней осуществляются пасторами Саратской церкви евангельских христиан-баптистов.

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