Вступительная кампания-2024: что нужно знать абитуриентам

Вот-вот начнется один из самых важных этапов в жизни выпускников — вступительная кампания. Уже следует определиться с приоритетами и рассчитать, куда лучше поступать. Оценить шансы на поступление в выбранный университет можно уже сейчас.
Оценить свои шансы на поступление можно с помощью сервисов и реестров на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Об этом рассказали в МОН.
Там есть информация о количестве поданных заявлений, бюджетных мест, средний конкурсный балл и тому подобное.
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Как абитуриенты могут оценить шансы на поступление
В разделе Вступление – Статистика можно просмотреть следующие данные:
- учебные заведения, которые осуществляют набор по выбранной специальности;
- количество поданных заявлений;
- количество заявлений, которые получили рекомендации для зачисления на бюджет;
- средний и минимальный проходные баллы.
Так поступающий может понять, какой балл надо набрать на НМТ для поступления на выбранную специальность. Также то, большой ли будет конкуренция за место.
В строке Показатели адресного размещения государственного заказа выбрать По специальностям (специализациям) и учебным заведениям. В поле поиска нужно выбрать желаемую специализацию, образовательный уровень, основу поступления, форму обучения, регион и учебное заведение.
После формирования всех фильтров и завершения поиска ты сможешь увидеть таблицу с результатами за предыдущий год. Год анализа можно изменять, чтобы получить более широкие данные за несколько лет вступительных кампаний.
В Минобразования отметили, что информация является ориентировочной, поскольку зависит от результатов вступительных экзаменов, а конкурсные баллы и конкуренция меняются ежегодно в зависимости от объема госзаказа.
Как будет происходить поступление в вузы в 2024 году
- В 2024 году поступающих будут зачислять в вузы Украины по результатам НМТ.
- Тест будет состоять из трех обязательных предметов и одного на выбор.
- Также в этом году заработает грантовая система оплаты обучения в вузе. Поступающие будут получать гранты, сумма которых будет зависеть от результатов мультитеста. Эти средства можно будет потратить на обучение в выбранном вузе.
- Поступать в вузы в 2024 году можно будет по результатам ВНО 2021 года или НМТ 2022−2024 годов.
Как будет проходить Национальный мультитест (НМТ) в 2024-ом году, мы рассказывали раньше.
Календарный план НМТ
- Основная сессия НМТ в этом году продлится с 14 мая по 25 июня.
- Дополнительная — с 11 по 19 июля.
- Результаты участники получат до 2 и 26 июля в зависимости от того, на какой сессии они сдавали экзамен.
- Основная регистрация абитуриентов начнется 14 марта и продлится до 11 апреля.