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Искусство вышиванок: традиционные узоры трех народов Буджака

Искусство вышиванок: традиционные узоры трех народов Буджака

Директор Областного центра гагаузской культуры в селе Виноградовка Болградского района Ольга Кулаксыз — одна из главных берегинь гагаузской культуры на юге области. Именно она разрабатывала учебники для младших классов по гагаузскому языку. Ольга Семеновна воссоздаёт и забытые гагаузские традиции.

Кроме прочего, она прекрасно вышивает. Количество вышитых ею свадебных и повседневных рушников огромно, а небольших работ в виде салфеток – просто бессчетное множество.

Не так давно я попросила Ольгу Кулаксыз создать типичные узоры для национальных общностей, которые живут в украинском Буджаке, – болгар, гагаузов и молдаван. Интернет с поставленной задачей не справился – выдать собирательный типичный узор для каждой народности. А Ольга Семеновна, проведя исследовательскую работу, смогла не только выявить, но и вышить типично болгарские, молдавские и гагаузские узоры.

Болгарский узор

Болгарский узор

Рассмотрите узоры на фотографиях – они прекрасны, правда? Почему именно эти символы легли в основу ее работ, рассказала сама автор:

— Болгары, гагаузы и молдаване — жители степной зоны на юге Одесчины. Символы на их одеждах очень близки к природе. Растения использовались в качестве украшений, лекарств, приправ и непосредственно еды. Таких символов у каждого народа много, но я выбрала самые характерные.

Гагаузский узор

Гагаузский узор

Так, болгары очень любят розы. Розами они украшают свои наряды, из роз готовят варенье и часто пользуются розовой водой. Поэтому для болгар я выбрала букет из роз разного цвета.

В гагаузских вышивках встречаются изображения птиц, животных, но в большинстве своем преобладает растительный мир.

В наших краях лето часто бывает засушливым. Дождь — самое главное богатство для земледельцев, потому типичным символом для гагаузской вышивки стал гребень — символ дождя.

Молдавский узор

Молдавский узор

Всем известно и о трудолюбии молдаван, которые усердно работают на земле. На зависть многим они добиваются прекрасных урожаев фруктов, овощей, винограда. Для молдавской вышивки характерным считаю узор, состоящий из красивых резных листьев. Это также символ большой любви молдаван к природе. А каждому народу нашей прекрасной страны я желаю радости, мирной жизни и благоденствия! 

А я уверена, что уже готовые вышивки станут энциклопедичными инструментами для этнографов и любителей фольклора.

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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