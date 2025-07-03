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В ночь на 3 июля 2025 года беспилотник попал в 9-этажный жилой дом в Одессе.

6 квартир полностью уничтожены, повреждена парадная.

Пострадали 5 человек, включая детей. Трое пострадавших — госпитализированы.

На месте работает оперативный штаб, продолжается ликвидация последствий атаки.

«Одесская жизнь» уже рассказывала о последствиях ночной атаки 3 июля. В результате атаки существенные повреждения получил многоквартирный 9-этажный жилой дом. Место “прилета”запечатлел «прилета» наш фотокорреспондент.

По информации мэрии, жители верхних этажей оказались заблокированы, их эвакуировали спасатели. Всего пострадали пять человек, трое из них — госпитализированы, включая детей.

Предварительный осмотр показал, что одна из парадных получила значительные повреждения. Находиться в ней опасно.

После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания — это позволит определить дальнейшие действия.

Сейчас возле поврежденного в результате атаки дома работает оперативный штаб, где жители получают всю необходимую помощь.

На прошлой неделе, 28 июня 2025 года, один из вражеских “шахедов” попал в 21-этажный жилой дом в Хаджибейском районе Одессы, отчего загорелись квартиры на 7, 8 и 9 этажах. Погибли люди.

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