Ключевые моменты:

Как небрежность уничтожает Одесскую область;

Основной причиной пожаров становятся сами люди;

Какие штрафы предусмотрены за сжигание сухой травы.

Пылающие поля и села: как небрежность уничтожает Одесскую область

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области, с начала года на территории Одессы и Одесской области произошло около 2200 пожаров в экосистемах – сухой растительности на открытых территориях, в полях и лесах.

– Это очень большая цифра. Я не скажу, что она больше, чем в прошлом или позапрошлом году. Но площадь этих пожаров значительно больше, чем в предыдущие годы, – отмечает Марина Аверина. – Вероятно, это связано с тем, что в Одесской области в последнее время очень мало осадков. Зимой не было снега, весной — мало дождей. И почвенный покров практически как порох. То есть когда начинается горение, пожар распространяется на большие площади очень быстро.

В результате страдают поля, пшеница, сельскохозяйственные угодья, очень часто — животные. Нередко огонь перекидывается на различные строения и жилые дома. Как вчера — когда в селе Малое Одесского района огонь распространился на четыре дачных дома и шесть дворовых построек. Из-за сильных порывов ветра пожарные подразделения работали по повышенному номеру вызова.

– Мы сотрудничаем с Государственной экологической инспекцией. Там подсчитывают, какой может быть приблизительный ущерб от этих пожаров, – рассказывает Марина Аверина. – И, по данным госинспекции, ущерб экологии с начала года в Одесской области ими нанесен на сумму более 324 млрд гривен.

За прошедшие сутки спасатели 74 раза выезжали на территории области для тушения возгораний сухой растительности на общей площади 43 га. В технике и личном составе, необходимых для ликвидации пожаров, областное ГСЧС не испытывает нехватки, заверяет пресс-секретарь облуправления ГСЧС.

– Но бывают пожары, которые происходят в селах, находящихся далеко от ближайшей пожарной части. И спасатели едут туда по бездорожью, теряют драгоценное время. Из-за этого пожар может распространяться на большую площадь, – говорит Марина Аверина. – Поэтому нам очень часто помогают подразделения местных пожарных команд, которые создают сами громады, села. Их очень много в области. Они могут первыми приехать на ликвидацию пожара — еще до прибытия пожарного подразделения ГСЧС.

Основной причиной пожаров становятся сами люди

– Это выжигание сухой растительности, сжигание стерни после уборки урожая, уборка придомовых, приусадебных территорий, – перечисляет пресс-секретарь. – Выжигание переходит в неконтролируемое горение, и огонь очень быстро распространяется на большие площади. Иногда из-за этого страдают сами люди — когда пытаются самостоятельно ликвидировать пожар. К сожалению, из-за этого случались даже человеческие жертвы — они получали ожоги, несовместимые с жизнью.

С начала года Главное управление ГСЧС в Одесской области совместно с полицией выявило более 150 случаев выжигания сухой травы. На виновников были наложены штрафы по статье 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Самовольное выжигание растительности или ее остатков».

Для граждан штраф составляет от 3 060 до 6 120 гривен.

Для должностных лиц – от 15 300 до 21 420 гривен.

Если огонь достигнет территорий природно-заповедного фонда — штрафы увеличиваются в несколько раз.

– В основном выжиганием травы занимаются пожилые люди, – отмечает Марина Аверина. – Молодежь сухую растительность не сжигает — это более ответственные люди. А пожилых всю жизнь учили, что так нужно, это хорошо для земли. Но так не нужно. Сжигание сухой травы – это нарушение закона. Сжигание стерни и растительных остатков запрещено! А главное — человеческая безответственность уничтожает природу, приносит гибель животным и реальную угрозу жизни людей!