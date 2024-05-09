Прогноз синоптиков на 10 мая: немного тепла и ветра

Завтра, в пятницу, 10 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области погода радикально не изменится. День обещает быть теплым, но немного ветреным.
Прогноз погоды в Одессе на 10 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°C, днем 16-18°C.
Температура морской воды 14-15°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 10 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°C тепла, на юге до 11°C, местами на поверхности почвы заморозок 0-2°C, днем 16-21°C.
На автодорогах области видимость хорошая.