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У єднанні молитви та танго: в одеській Музкомедії відбулася несподівана прем’єра (фото)

У єднанні молитви та танго: в одеській Музкомедії відбулася несподівана прем’єра (фото)

Прем’єру концерту «Вечір в Буенос-Айресі» Одеського академічного театру музичної комедії ім. М.Водяного (ОАТМК) глядач вже назвав несподіваною. Лунало також після прем’єри, що вона – неочікуваний експеримент-подарунок…

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Артисти хору, балету, оркестру, солістка-вокалістка Катерина Мись поєдналися, аби цей проєкт став дійсно справжнім подарунком глядачеві. Бо ж глядач уперше, мабуть, слухав і бачив, як меса у першій дії органічно поєдналась з танго, яке, здається, так схоже на наше життя, кожне – з власним сюжетом…

Так, прем’єра концерту на два відділення з музикою аргентинських композиторів Мартіна Палмері та Астора П’яццолли «Вечір у Буенос-Айресі» відбулася в ОАТМК, наче подорож у саме життя, з усіма його віхами.

Премьерный концерт в одесской Музкомедии

І все згадується, як після прем’єри хтось з глядачів ділився враженням: «Це щось неймовірне! Як можна було таке поєднати в одному концерті? Хоча для мене він став справжньою виставою…».

Так, це концерт (чи, як кажуть в театрі, своєрідний бенефіс хору, оркестру та балету) на дві дії, зітканий режисером Володимиром Подгородинським, диригентом Вадимом Перевозниковим та балетмейстером Віталієм Кузнецовим, хормейстером Сергієм Савенком; костюми та сценографія – Станіслав Зайцев.

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Лунає у першому відділенні католицька «Меса з Буенос-Айреса» для солістки, хору, бандонеону (різновид гармоніки) та оркестру в стилі танго нуево, яка написана аргентинським композитором Мартіном Палмері в 1996 році. Лунає наче голос самої душі, наче наша головна молитва у важкі часи повномасштабної війни. Лунає як надія, як сподівання на допомогу Небесних сил…

«Вечер в Буэнос-Айресе»: концерт на сцене Музкомедии

І, здається, з молитвою до Всевишнього звертається кожний глядач, бо ж майже одразу виникає єдність між ним і виконавцями.

А от друга дія – це наше земне життя. Хореографічний цикл з чотирьох танго стає не тільки порами року, а порами нашої власної долі. Це ж наша весна, наша осінь, зима, літо… Це щемлива розповідь про біль і Любов, страждання і радощі, про чи то страшні, чи то цілющі миті, які трапляються з нами під владою самої пані Долі.

«Це – чарівне танцювальне дійство, що хвилює душу аргентинським танго, в якому мовою танцю та музики можна зобразити всю палітру людських почуттів», – розповідають в театрі.

І краще, мабуть, не скажеш. Тільки відчуєш…

На сцене одесского театра Музкомедии, концерт

О, ці відчуття і почуття!.. Треба було бачити й чути, як стоячи аплодували глядачі цьому (у високому сенсі!) несподіваному талановитому й такому щирому проєкту!..

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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