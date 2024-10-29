Прогулка в честь Короля: что готовит Музкомедия к 100-летию со дня рождения корифея одесской сцены Михаила Водяного

23 декабря 2024 года исполняется 100 лет со дня рождения потрясающего народного артиста Михаила Григорьевича Водяного. В честь этого уникального события сообщество «Где Идем!?» совместно с театром Музыкальной комедии имени Водяного представляют историко-искусствоведческое мероприятие в двух отделениях.
Как уверены организаторы этого события, можно, как говорится, и до 120 дожить и остаться безвестным (хотя при таком возрасте о вас все же станут говорить), а можно прожить только 62, но и в 100 лет и далее о тебе будут вспоминать с теплотой и благодарностью. Да, сегодня именно тот случай:
«Михаил Григорьевич, познавший славу, любовь миллионов почитателей своего таланта (таланта, значимость которого он осознавал), однажды с грустью обронил: «Я чувствую себя Водяным только вне Одессы». Знаете, что это значит? Это означает, что он жил в Одессе, как рыба в воде, Одесса была его пищей и воздухом, он был здесь совершенно свой. Но если выманить Мишу из Одессы, то, как и рыба вне своего привычного обиталища, станет остро ощущать всего себя, себя внешне, себя внутренне… А Одесса просто жила с ним и в нем, а он в Одессе, и теперь – в наших сердцах навечно»…
Читайте также: Бесплатное кино, интересные лекции и встречи: культурные события Одессы 29-31 октября
Программа мероприятия
Отделение первое – улично-пешеходное
Звезда славы. Вы узнаете:
- какое представление устроил Михаил Григорьевич в Оперном театре;
- где и как жили супруги Водяной и Демина;
- по Дерибасовской и в вечность;
- еще раз об Утесове в Одессе;
- альма-матер на Греческой.
Антракт – информационно нескучный трансфер на комфортабельном автотранспорте в театр Музыкальной комедии.
Отделение второе – внутритеатральное
Здесь вы:
- посетите музейную экспозицию, посвященную Михаилу Водяному;
- пройдете мимо гримерки великого артиста.
Также вас ждет немного архивного видео, интерактивная игра со зрителями, тантамареска Михаила Водяного под девизом «Примерь талант на себя!».
И, конечно же, подарки и сюрпризы в честь юбилея.
Событие состоится в воскресенье, 3 ноября, в 11:00.
Место встречи: улица Ланжероновская, Аллея звезд. Заканчивается встреча в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК).
Продолжительность: 3-3,5 часа.
Стоимость: 500 грн.
Обязательная запись по телефону +38 096 142 13 79 (Viber, Direct, Telegram, WhatsApp).
Вы также можете узнать: Куда пойти в Одессе с детьми 29 октября – 3 ноября.
Фото – пресс-служба ОАТМК