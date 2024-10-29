Прогулка в честь Короля: что готовит Музкомедия к 100-летию со дня рождения корифея одесской сцены Михаила Водяного

Как уверены организаторы этого события, можно, как говорится, и до 120 дожить и остаться безвестным (хотя при таком возрасте о вас все же станут говорить), а можно прожить только 62, но и в 100 лет и далее о тебе будут вспоминать с теплотой и благодарностью. Да, сегодня именно тот случай:

«Михаил Григорьевич, познавший славу, любовь миллионов почитателей своего таланта (таланта, значимость которого он осознавал), однажды с грустью обронил: «Я чувствую себя Водяным только вне Одессы». Знаете, что это значит? Это означает, что он жил в Одессе, как рыба в воде, Одесса была его пищей и воздухом, он был здесь совершенно свой. Но если выманить Мишу из Одессы, то, как и рыба вне своего привычного обиталища, станет остро ощущать всего себя, себя внешне, себя внутренне… А Одесса просто жила с ним и в нем, а он в Одессе, и теперь – в наших сердцах навечно»…

Программа мероприятия

Отделение первое – улично-пешеходное

Звезда славы. Вы узнаете:

какое представление устроил Михаил Григорьевич в Оперном театре;

где и как жили супруги Водяной и Демина;

по Дерибасовской и в вечность;

еще раз об Утесове в Одессе;

альма-матер на Греческой.

Антракт – информационно нескучный трансфер на комфортабельном автотранспорте в театр Музыкальной комедии.

Отделение второе – внутритеатральное

Здесь вы:

посетите музейную экспозицию, посвященную Михаилу Водяному;

пройдете мимо гримерки великого артиста.

Также вас ждет немного архивного видео, интерактивная игра со зрителями, тантамареска Михаила Водяного под девизом «Примерь талант на себя!».

И, конечно же, подарки и сюрпризы в честь юбилея.

Событие состоится в воскресенье, 3 ноября, в 11:00.

Место встречи: улица Ланжероновская, Аллея звезд. Заканчивается встреча в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК).

Продолжительность: 3-3,5 часа.

Стоимость: 500 грн.

Обязательная запись по телефону +38 096 142 13 79 (Viber, Direct, Telegram, WhatsApp).

Вы также можете узнать: Куда пойти в Одессе с детьми 29 октября – 3 ноября.

Фото – пресс-служба ОАТМК