Новости Одессы и Одесской области

Прогулка в честь Короля: что готовит Музкомедия к 100-летию со дня рождения корифея одесской сцены Михаила Водяного

Прогулка в честь Короля: что готовит Музкомедия к 100-летию со дня рождения корифея одесской сцены Михаила Водяного

23 декабря 2024 года исполняется 100 лет со дня рождения потрясающего народного артиста Михаила Григорьевича Водяного. В честь этого уникального события сообщество «Где Идем!?» совместно с театром Музыкальной комедии имени Водяного представляют историко-искусствоведческое мероприятие в двух отделениях.

Как уверены организаторы этого события, можно, как говорится, и до 120 дожить и остаться безвестным (хотя при таком возрасте о вас все же станут говорить), а можно прожить только 62, но и в 100 лет и далее о тебе будут вспоминать с теплотой и благодарностью. Да, сегодня именно тот случай:

«Михаил Григорьевич, познавший славу, любовь миллионов почитателей своего таланта (таланта, значимость которого он осознавал), однажды с грустью обронил: «Я чувствую себя Водяным только вне Одессы». Знаете, что это значит? Это означает, что он жил в Одессе, как рыба в воде, Одесса была его пищей и воздухом, он был здесь совершенно свой. Но если выманить Мишу из Одессы, то, как и рыба вне своего привычного обиталища, станет остро ощущать всего себя, себя внешне, себя внутренне… А Одесса просто жила с ним и в нем, а он в Одессе, и теперь – в наших сердцах навечно»…

Читайте также: Бесплатное кино, интересные лекции и встречи: культурные события Одессы 29-31 октября

Программа мероприятия

Отделение первое – улично-пешеходное

Звезда славы. Вы узнаете:

  • какое представление устроил Михаил Григорьевич в Оперном театре;
  • где и как жили супруги Водяной и Демина;
  • по Дерибасовской и в вечность;
  • еще раз об Утесове в Одессе;
  • альма-матер на Греческой.

Антракт – информационно нескучный трансфер на комфортабельном автотранспорте в театр Музыкальной комедии.

Отделение второе – внутритеатральное

Здесь вы:

  • посетите музейную экспозицию, посвященную Михаилу Водяному;
  • пройдете мимо гримерки великого артиста.

Также вас ждет немного архивного видео, интерактивная игра со зрителями, тантамареска Михаила Водяного под девизом «Примерь талант на себя!».

И, конечно же, подарки и сюрпризы в честь юбилея.

Событие состоится в воскресенье, 3 ноября, в 11:00.

Место встречи: улица Ланжероновская, Аллея звезд. Заканчивается встреча в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК).

Продолжительность: 3-3,5 часа.

Стоимость: 500 грн.

Обязательная запись по телефону +38 096 142 13 79 (Viber, Direct, Telegram, WhatsApp).

Вы также можете узнать: Куда пойти в Одессе с детьми 29 октября – 3 ноября.

Фото – пресс-служба ОАТМК

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua