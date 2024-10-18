В джазе только судьба: обновленная классика на сцене одесской Музкомедии

Ее величество Судьба

Почти американский мюзикл – так представили спектакль в театре. Это уже намек на что-то необычное, хотя, кажется, мы же все знаем, о чем идет речь в этой джазовой «ленте». Но это только кажется, ведь приключения героев, женский (ну почти!) джаз-бенд – это сама жизнь, дирижером которой выступает Ее величество Судьба. А непревзойденная дирижер джаз-бенда Крошка Сью (народная артистка Украины Ольга Оганезова) талантливо умеет «читать» узоры, нарисованные Ее величеством.

Спектакль идет на украинском, большинство вокальных номеров выполняются на английском. А все, что происходит на сцене – это же настоящее чудо. Не чудо ли, когда каждая сцена в спектакле купается в аплодисментах зрителей, которые уже, кажется, забыли обо всем на свете, погрузившись в сюжет и блестящую игру актеров! И все это – под упоительные джазовые композиции почти двадцати авторов, которые так щедро дарит нам оркестр театра (дирижер – маэстро Владимир Дикий).

Забавно-горячая ситуация

Какая забавно-горячая ситуация (или, скорее, рисунки все той же судьбы) во время «сухого закона»: двое талантливых Два друга-музыканта, саксофонист Джо (Владимир Муращенко) и контрабасист Джерри (Александр Кабаков), находятся в тяжелом финансовом положении, ищут работу, да еще очень несвоевременно становятся свидетелями гангстерских разборок. Известное «свидетелей надо убирать» – это тоже о них.

Ничего себе комедия! Да нет, судьба решает предоставить героям шанс. И вот наши молодые мужчины переодеваются в женскую одежду. Джо и Джерри «превращаются» в Джозефину и Дафну: единственный шанс убежать как можно дальше от плохих парней, охотящихся за свидетелями, найти себе работу (есть вакансии в ансамбле) – они теперь тоже «девушки», ведь джаз-бенд, напомним, чисто женский…

Судьба продолжает плести свои тонкие узоры, они становятся все замысловатее, ведь среди джазовых девушек (настоящих!) есть прекрасная Мэрилин (заслуженная артистка Украины Ирина Ковальская), в которую сразу влюбляется Джерри. Бедный музыкант, он же Джозефина, ради любви превращается еще и в «миллионера с яхтой в очках»…

А вот Джо (Дафне) «повезло по полной»: в нее на гастролях влюбляется миллионер (тоже настоящий) Озгуд (Михаил Игнатов), да еще и собирается стать ее мужем. Кстати, классическое, из давнего-давнего фильма «У каждого свои недостатки» тоже прозвучит из его уст под зрительские аплодисменты, когда Дафна признается «жениху», что она мужчина.

А дальше – множество тайн, пикантных моментов, преподнесенных в обновленном спектакле так, что, кажется, мы не зрительном зале, а там, в далекой Флориде, на гастролях джаз-бенда, среди любовных признаний и всех прочих событий, что так насыщенно и торопливо сменяют друг друга.

Каждая сцена – как чудо

О, эти узоры судьбы!.. Восстановление комедийной и такой романтической истории о любви, дружбе, творчестве, настоящей жажде жизни – словно тот самый сложный узор, которого так не хватает сегодня каждому из нас.

«Не спектакль, а настоящий голливудский лоск! Каждая сцена – как чудо! Я давно так не смеялся. А от аплодисментов у меня уже ладони болят!», – услышала я в антракте от зрителя со счастливым лицом (такая редкость в наше военное время!).

Как кончается эта феерическая история? Как, вы еще не догадались? Мы же в нашей Музкомедии. Присмотритесь к сложному узору повнимательнее: конечно, побеждает любовь…

«В джазе только «девушки» стала не просто обновленным спектаклем (или премьерой), а оригинальной трогательной постановкой, потому что она полна истинно креативных решений, настоящего юмора — и сочного, и с перчиком. Спектакль интригует, он огненно-остроумен. Это и в самом деле поразительно замысловатый и красивый узор судьбы!

Можно и проще: массовая психологическая арт-терапия в сложное для нас время.

Как говорится – на все сто!..

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Фото пресс-службы ОАТМК