отключение света, света нет

Ключевые моменты:

  • 17 августа часть районов Одессы останется без света из-за плановых работ;
  • Центральный РЭС – отключение до 20:00, Северный РЭС – до 18:00;
  • Под ограничение попали десятки улиц, включая Вадатурского, Марсельскую и Хаджибейскую дорогу;
  • Стабилизационные отключения света сегодня не вводились.

Света не будет по следующим адресам:

Центральный РЭС

  • Алексея Вадатурского, 79-131;
  • Гранатная, 1-16б;
  • Анны Михайленко, 18-51;
  • Йозефа Прибика, 7-28Б;
  • Столярского, 4-Г;
  • Ивана Фунтового, 42-54;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
  • пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пер. Малиновский, 7.
Работы до 20:00.

Северный РЭС

  • 40-летия Обороны Одессы, 2;
  • Викандера и Ларсена, 98-187;
  • Каменщиков, 112-124, 295-305;
  • Крымская, 54-58;
  • Марсельская, 22, 24;
  • Республиканская, 226-238, 253-343;
  • Хаджибейская дорога, 407-515;
  • пер. 9-й, 11-й, 12-й Черноморский;
  • пер. Наявный, 3-7;
  • пер. 3-й Наявный, 1;
  • пер. 4-й Наяыный, 2-7б;
  • пер. 5-й Наявный, 1-5а;
  • пер. 6-й Наявный, 2-9а;
  • Латвийский спуск, 1-27.

Работы до 18:00.

При этом, несмотря на нестабильную ситуацию после ряда вражеских атак на энергообъекты, стабилизационные отключения света на данный момент не действуют.

