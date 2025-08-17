Ключевые моменты:
- 17 августа часть районов Одессы останется без света из-за плановых работ;
- Центральный РЭС – отключение до 20:00, Северный РЭС – до 18:00;
- Под ограничение попали десятки улиц, включая Вадатурского, Марсельскую и Хаджибейскую дорогу;
- Стабилизационные отключения света сегодня не вводились.
Света не будет по следующим адресам:
Центральный РЭС
- Алексея Вадатурского, 79-131;
- Гранатная, 1-16б;
- Анны Михайленко, 18-51;
- Йозефа Прибика, 7-28Б;
- Столярского, 4-Г;
- Ивана Фунтового, 42-54;
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
- пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35;
- пер. Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
Северный РЭС
- 40-летия Обороны Одессы, 2;
- Викандера и Ларсена, 98-187;
- Каменщиков, 112-124, 295-305;
- Крымская, 54-58;
- Марсельская, 22, 24;
- Республиканская, 226-238, 253-343;
- Хаджибейская дорога, 407-515;
- пер. 9-й, 11-й, 12-й Черноморский;
- пер. Наявный, 3-7;
- пер. 3-й Наявный, 1;
- пер. 4-й Наяыный, 2-7б;
- пер. 5-й Наявный, 1-5а;
- пер. 6-й Наявный, 2-9а;
- Латвийский спуск, 1-27.
Работы до 18:00.
При этом, несмотря на нестабильную ситуацию после ряда вражеских атак на энергообъекты, стабилизационные отключения света на данный момент не действуют.