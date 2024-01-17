Украинские дети за границей: как учиться в двух школах одновременно, какие документы нужны, чтобы вернуться

— День добрый. Находимся за границей, ребенок учится в польской школе в пятом классе. Но летом планируем возвращаться домой. Подскажите, пожалуйста, какие документы лучше собирать, чтобы нам засчитали это обучение и нужно ли будет составлять академразницу? Как это должно происходить?

– Образовательные программы других стран очень отличаются от украинской – по количеству предметов, объему учебного материала, темам учебного материала, системе оценки. Поэтому нужно будет в зарубежном учебном заведении взять информационную справку о периоде обучения с указанием перечня предметов, отдельных тем и результатов оценки. Кроме ФИО и даты рождения ребенка, в ней должно быть указано официальное название учебного заведения (согласно национальным реестрам конкретной страны), период обучения (когда ребенок был принят на обучение и когда его завершил), класс. Кроме этого, в справке указывается перечень изучаемых предметов и объем учебных программ, а также результаты, которые ребенок получил в соответствии с национальной системой оценивания с указанием критериев оценки и балльной шкалы конкретного учебного заведения. Справка удостоверяется печатью, подписью руководителя учебного заведения и должна содержать контактные данные школы – телефон или адрес сайта, электронную почту, по которым можно было бы связаться с учебным заведением при необходимости. Также в справке проставляется дата выдачи.

Когда ребенок вернется в Украину, предметы, которые более или менее совпадают с украинской программой, должны быть засчитаны. Те, которые нет (в частности, украиноведческий компонент) – можно либо изучать сейчас дистанционно в украинской школе, либо, по решению педсовета, пройти итоговую оценку по этим предметам онлайн или уже очно, по возвращении в Украину. Это определено соответствующим приказом МОН от 15.05.2023 № 563. Сроки проведения оценки определяет учебное заведение. Если речь идет о завершении определенного класса – нужно сделать это до завершения учебного года, если речь идет о причислении к следующему классу – к началу нового учебного года (в мае или уже в августе).

То есть на 1 сентября 2024 года ребенок должен иметь зачисленные результаты обучения из иностранной школы и зачет по академической разнице. И родители должны позаботиться об этом заранее. Во время учебного года можно вернуться и быть зачисленным – пройти все те же процедуры, но тогда потребуется отдельное решение педсовета.

— Добрый день. Я с ребенком уехала за границу, но учимся дистанционно в украинской школе. В следующем году мы должны переходить в 10-й класс. Но школа, в которой учимся сейчас, сменила тип и старшее профильное образование уже не будет предоставлять. Как нам искать новое заведение, когда и по какой процедуре подавать документы заранее?

– Если ребенок учится дистанционно, то не важно, в какой школе он будет это делать в 10-м классе. Обратитесь, пожалуйста, в местное управление образования – они посоветуют учебное заведение в вашем сообществе, где ребенок сможет продолжать дистанционное обучение. Если же эти учебные заведения в общине не будут осуществлять обучение в 10-м и 11-м классах в дистанционном режиме, то вы имеете право перейти в любое другое учебное заведение.

Документы для зачисления на дистанционное обучение можно будет подать в школу онлайн до 1 сентября любым удобным для вас способом связи.

Что касается вопроса создания эффективной образовательной сети в целом по стране, то мы видим с этим некоторые проблемы у учредителей. Какая школа должна стать гимназией, которая – опорной, которая – лицеем, это должен решать именно основатель (в большинстве случаев – это местная власть). При реорганизации учебных заведений я бы определил четыре основных компонента, которые нужно учитывать на местах:

демографический анализ и демографический прогноз;

соблюдение прав участников образовательного процесса при реорганизации (учащихся, учителей, родителей);

финансовая, материально-техническая и кадрово-ресурсная база заведения;

вопросы коммуникации с громадой.

Анализ обращений в Службу образовательного омбудсмена, а их более 200 за 2023 именно по вопросам реорганизации сети, показывает, что коммуникационный компонент «провисает» больше всего. Мы даже разработали опросник для учредителей, в котором вопрос уже является указателем, как правильно организовать и прокоммуникировать все этапы реорганизации. Эти материалы также есть на нашем сайте.

– Наша семья жила в Херсоне, сын учился в третьем классе гимназии. Из-за оккупации города в апреле 2022 года мы были вынуждены покинуть страну. Сейчас находимся в Германии. Сын окончил четвертый класс в немецкой школе и в украинской школе (были уроки онлайн во вторую смену).

В этом году ребенок в украинской школе находится на домашнем обучении, потому что уроки онлайн есть только с утра, когда занятия в местной школе. Во вторую смену, уроки для детей, вынужденных покинуть страну, в нашей школе отсутствуют.

Так сложилось, что у нас русскоязычная семья. Хотелось бы, чтобы сын не забыл родной язык, слышал правильное произношение от учителя и учился грамотно разговаривать. Очень прошу рассмотреть возможность внедрения онлайн-уроков для детей, вынужденных временно находиться за границей. Достаточно два-три дня в неделю вечером. Хотелось бы, чтобы это были предметы украинского языка и литературы и математики.

Надеюсь, что это облегчит интеграцию наших детей при возвращении в родную страну.

– Да. Эта проблема достаточно распространена. Часто дети, которые сейчас находятся за границей, имеют совпадение во времени уроков в местной школе и дистанционных уроков в своей украинской школе. Но родители не оставляют надежды обучать их параллельно, хотя это очень большая нагрузка. Чтобы немного облегчить эту ситуацию, прежде всего, рекомендую родителям обратиться к материалам ВШО – Всеукраинской школы онлайн – проекту, созданному во время пандемии.

Там размещено много уроков, в том числе по украинскому языку: краткие лекции, объяснения учителей, интересные видео, разнообразные тесты. Их можно смотреть в любое удобное время. Что касается синхронного обучения, когда происходит онлайн-общение с учителем, к сожалению, не каждая наша школа сегодня может организовать такое обучение.

Но есть много учебных заведений, в том числе с временно оккупированных территорий, или из зоны боевых действий, где образовательный процесс в дистанционном формате организуется во второй половине дня. Есть записи уроков, чтобы ребенок мог после обучения в зарубежной школе приобщиться к обучению в украинском учебном заведении.

Например, если есть школа, где только 2-3 ученика учатся дистанционно, создать для них отдельный класс финансово и организационно нереально. Поэтому в сентябре 2023 года было издано два приказа МОН — один об «украиноведческом компоненте», другой — об организации дистанционных школ в каждой территориальной общине (больше об этом можно узнать здесь). Можно даже выбрать такую ​​школу в другом обществе, например, в Киеве или другом большом городе. Ребенок будет временно зачислен в эту школу на дистанционное обучение, а когда вернется, будет возможность продолжить обучение в своей родной школе, если он физически не разрушен.